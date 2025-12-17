Se inaugura la Plaza Estado Plurinacional de Bolivia

La Municipalidad, junto a la Asociación Civil Bolivia Unida y la Asociación Civil de Residentes Bolivianos “Simón Bolívar”, invita a la comunidad a participar de la inauguración de la “Plaza Estado Plurinacional de Bolivia”, que se realizará el sábado a las 11:00 en la intersección de Constitución Fueguina y Fuegia Basket.

USHUAIA.- El acto contará con la presencia de autoridades consulares del Estado Plurinacional de Bolivia con jurisdicción en la región patagónica, incluyendo las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La inauguración se realiza en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia del pueblo boliviano, y es el resultado del trabajo conjunto impulsado por la Asociación Civil Bolivia Unida y la Asociación Civil de Residentes Bolivianos “Simón Bolívar”, en articulación con el Municipio.

La iniciativa se enmarca en la gestión y el compromiso asumido por el intendente Walter Vuoto con las asociaciones, y contó con la intervención de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, que llevó adelante las tareas de acondicionamiento y puesta en valor del nuevo espacio público.