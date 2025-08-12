Se habilitó el registro para votar de forma remota en las elecciones de OSEF y CPS

El Juzgado Electoral de la Provincia y mediante una resolución dispuso la habilitación del Registro de Electores/as para el Voto Electrónico Remoto, en el contexto de las elecciones convocadas por los organismos de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y la Caja de Previsión Social (CPS), para el próximo 7 de noviembre.

USHUAIA. – Este registro está destinado a afiliados/as activos y pasivos que no puedan emitir su voto de forma presencial. Entre ellos, se encuentran quienes residan fuera de Ushuaia, Tolhuin o Río Grande, se encuentren en bases antárticas, o estén impedidos por razones de salud o cuidado de familiares.

El período de inscripción estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2025.

La inscripción se realiza exclusivamente de forma digital, a través del sitio oficial del Juzgado Electoral https://eleccionestdf.justierradelfuego.gov.ar

Para terminar el registro todos los electores deberán completar una declaración jurada digital, consignando sus datos personales y la causal que justifica su imposibilidad de votar presencialmente. En caso de ser requerido, deberán acreditar dicha situación ante la autoridad de aplicación.

Asimismo, el 9 de agosto comenzó la distribución del padrón provisorio y el período para realizar reclamos sobre errores u omisiones en el mismo, las cuales son claves para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral.

Estas medidas, en línea con lo previsto en el Convenio de Cooperación firmado con OSEF y CPS, buscan fortalecer la transparencia, la inclusión y la accesibilidad del proceso electoral, garantizando el derecho al sufragio a toda la ciudadanía alcanzada por la convocatoria.