Se estrenó en Argentina la versión teatral de “Papá Por Siempre”

La obra teatral “Papá Por Siempre” tuvo el martes una exitosa función de prensa en el Teatro Liceo, con un despliegue que incluyó desde DJ hasta stands de helados y de fotos.

BUENOS AIRES (NA) Por Natalí Harari.- La Agencia Noticias Argentinas estuvo presente en la función a la que se acercaron varios famosos como: María Fernanda Callejón (madre de una de las actrices de la obra), Nora Cárpena, Aníbal Pachano con Ana Sanz, Amalia “Yuyito” González, Alejandra Maglietti, Osvaldo Laport con su mujer Viviana Saéz, Alejandra Maglietti, Daniel Gómez Rinaldi, Marcelo de Bellis, Fernando Dente, Rochi Igarzabal, Nicolás Maiques y Denise Dumas, entre otros.

Dani “La Chepi” desplegó su talento en un musical interpretando a Miranda, la madre de familia, que decide separarse de su marido. Albana Fuentes, tras el éxito de La Sirenita, le dio vida a Lydia, la hija mayor; mientras que Pablo Albella debutó en el género interpretando a André. Ellos acompañan de manera maravillosa al gran protagonista de esta obra: Martín “Campi” Campilongo, encargado de dar vida al icónico protagonista. El elenco se completa con un grupo de niños y niñas seleccionados en audiciones que reflejan el espíritu de los grandes musicales familiares.

El emblemático personaje interpretado por Robin Williams que conquistó al público en los años 90 volvió a escena, esta vez sobre el escenario del Teatro Liceo. “Papá Por Siempre”, versión teatral de la icónica película Mrs. Doubtfire.

Con una gran producción nacional y un elenco destacado, esta comedia musical ofrece una experiencia única para toda la familia que combina risa, ternura y música en vivo. Pero también deja un mensaje importante para aquellos que atraviesan o atravesaron una separación y tienen que readaptar la dinámica familiar a una nueva realidad.

La adaptación argentina está realizada a la perfección, con vocabulario local y chistes que entran en el momento preciso que hacen reír tanto a los grandes como a los más chicos. Tanto grandes como niños logran involucrarse en la historia y emocionarse con una historia que habla sobre el amor familiar y la importancia de la presencia de los padres en todos los momentos de la vida de sus hijos.

Cuenta con la dirección general de Ariel Del Mastro, dirección de actores de Marcelo Caballero, dirección vocal de Seba Mazzoni, dirección musical de Alberto Favero y diseño escenográfico de Jorge Ferrari.

Sin dudas, “Papá por siempre” llevó al teatro una de las historias más entrañables del cine: la aventura de Daniel, un papá que, tras perder la custodia de sus hijos, decide transformarse en la Señora Doubtfire para recuperarlos.

Con Flor Bertotti en la producción artística y Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert al frente de la producción general, la obra recupera el espíritu de la versión original protagonizada por Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan, pero con una impronta local, moderna y emotiva. Una propuesta para toda la familia que combina humor, ternura y orquesta en vivo, con la dirección musical del maestro Alberto Favero, quien regresó a los escenarios argentinos luego de 10 años.