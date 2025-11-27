Se entregó el joven que tenía pedido de captura

RÍO GRANDE.- Enoc Perpetto Silva, el joven de 18 años que era intensamente buscado por la Policía provincial tras ser denunciado por violencia de género, se presentó el martes por la tarde de manera voluntaria en la Comisaría Tercera de Chacra II, acompañado por un familiar y su abogado defensor, el doctor Francisco Ibarra.

Cabe recordar que la jueza de Instrucción, María Rosa Santana, había ordenado el martes su captura durante la madrugada, luego de que el personal policial no lograra localizarlo en un allanamiento realizado en su domicilio.

Perpetto Silva registra dos denuncias por violencia de género, la más reciente radicada el lunes por la noche, cuando habría arrojado piedras y causado daños en la vivienda de su expareja, pese a tener vigente una prohibición de acercamiento dictada por la Justicia.

Tras su presentación, el joven quedó detenido a disposición del Juzgado interviniente, que continuará con las diligencias correspondientes en el marco de la causa.