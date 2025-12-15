Actualidad

Se entregaron un millón de plantines de verduras

lunes 15 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
A través del programa «RGA Agroproductiva» ya se asiste a más de 280 productores mediante la distribución de casi 1 millón de plantines. Bajo el programa «Soberanía Alimentaria en Casa», a la comunidad le entregaron cerca de 70 mil plantines.

RIO GRANDE.- Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo, el Municipio avanza con la temporada hortícola 2024-2025, consolidando políticas públicas que promueven la soberanía alimentaria, el acompañamiento técnico y el fortalecimiento de la producción local.

Cabe destacar que se continúa desarrollando la entrega de plantines a productores, productoras y a la comunidad en general.

Entre septiembre y noviembre, la Secretaría de Desarrollo Productivo acompaña a 282 productores de nuestra ciudad, quienes recibieron cerca de un millón de plantines correspondientes a 20 variedades de verduras, las cuales están listas para trasplantar y son producidas en el Invernadero Municipal.

Las variedades más solicitadas son lechuga, acelga, rúcula, repollo, kale, tomate, cilantro, orégano, tomillo y otras especias esenciales para producción hortícola de la región.

Hasta la fecha el Municipio ya destinó cerca de 70 mil plantines a la comunidad. Esta iniciativa se enmarca en el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”, el cual busca seguir fortaleciendo el acceso a alimentos frescos y promover la producción domiciliaria como parte del enfoque integral de la soberanía alimentaria.

Desde el comienzo de la temporada el programa “RGA Agroproductiva” brinda asistencia técnica, acompañamiento permanente y recursos productivos para impulsar los distintos proyectos que llevan adelante los productores riograndenses. Además de la provisión de plantines, se facilitan herramientas y espacios de comercialización con el objetivo de fortalecer la economía local y diversificar la oferta de alimentos producidos en la ciudad.

Es importante destacar que el Municipio proyecta entregar alrededor de 2 millones de plantines para el cierre de la temporada, prevista para mayo de 2026, de lo cual ya se distribuyó la mitad del objetivo planteado.

