Se disputó la cuarta edición de la Copa Carlos Kaless

El sábado 25, en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro, se realizó la 4° Copa Carlos Kaless, de Karate Do Shotokan JKA (Japan Karate Asociation), en homenaje a quien en los años ochenta del pasado siglo brindara sus conocimientos en dicho espacio municipal.

RIO GRANDE.- En las tablas adjuntas aparecen los resultados de kata (técnica), en las modalidades individual (por rama y en mixto) y por equipos mixtos, con el correspondiente puntaje alcanzado por cada participante. KATA. La competencia en esta modalidad se extendió entre las 10:00 y las 15:00: primero con los mayores, luego con los adultos.

En la oportunidad compitieron -entre otros- los locales Aldana Amorós, Ignacio y Camilo Alvarez, quienes forman parte del seleccionado nacional que en octubre de este año viajará al Campeonato Mundial, a disputarse en Japón.

KUMITE. El torneo, que contó la participación de karatecas de Chile, concluyó con una serie de combates.

KATA * INDIVIDUALES

Varones: Mayores: 1.Aarón Sotelo (2°D) 21,2; 2.Juan Alvarez (2°D) 21,0; 3.Oscar Gallo (2°D) y Joel Gómez (1°D) 20,9. 17/18 años: 1.Gael Baroni (1°D) 21,7; 2.Máximo Reynoso (3°K) 21,4; 3.Mauro Rivadaneira (2°D) 21,0. 15/16 años: 1.Ezequiel Romero (6°K) 21,4; 2.Lionel Colque (1°D) 21,3; 3.Matías Miranda (7°K) 21,0. 13/14 años: 1.Camilo Alvarez (1°D) 21,5; 2.Nehemías Araujo (1°K) 21,1; 3.Maximiliano Flores (4°K) 21,0 y Arián Ortiz (6°K) 20,8. 11/12 años: 1.Benicio Baroni 21,5; 2.José Luna 21,4; 3.Lucas Notari 21,3 e Ignacio Kobetz 20,8; 5.Matías Ruiz 21,0; 6.Pablo Ayaquintui 20,9; 7.Gabriel Ortiz 20,7. 9/10 años: Eliminatoria: León Rivarola (5°K) a Diego Soplán (5°K) y Thiago Pintos (5°K) a Ian Quival (4°K). Final: 1.Pintos 21,2; 2.Rivarola 21.0; 3.Antonio Flores (6°K) 20,7. 7/8 años: 1.Franco Salvatierra (6°K) 18,4; 2.Bautista Marchán (7°K) 18,2; 3.Tiziano España (7°K) 18.0 y Lucio Rojas (7°K) 17,7.

Mujeres: 15/16 años: 1.Denise Canchi (1°D) 21,6; 2.Julieta Villarroel (4°K) 21,3; 3.Lola Alvarez (1°K) y Jackeline Tomasini (1°K) 21,1; 5.Karem Arnez (6°K), Ainara Montenegro (7°K) y Damaris Rodríguez (7°K) 21,0. 13/14 años: 1.Josefina Miranda (6°K) 18,2; 2.Aymara Marchán (4°K) 18,0 (Desempate: 18,3); 3.Alison Prieto (7°K) 18,0 (17,9) y Dayra Aguilera (2°K) 18,9 (17,8); 5.Dulce Miranda 18,0; 6.Heidy Nájera (6°K) 17,3. 11/12 años: 1.Aylén Luna 21,4; 2.Ema Ojeda 21,3; 3.Jésica López 21,1 y Jazmín Nájera 21,0.

9/10 años: 1.Jennifer Alvarado (6°K) 18,1; 2.Maitena Suárez (4°K) 17,9; 3.Alma Godoy (6°K) 17,7 y Julieta Cejas (4°K) 17,5; 5.Dania Barrios 17,4. 7/8 años: 1.Mía Marchán (7°K) 18,3; 2.Lucía Gutiérrez (6°K) 18,2; 3.Akira Velázquez (5°K) y Ema Victory (6°K) 18,1.

Mixto: +19 años: 1.Rocío Rodríguez (8°K) 18,7; 2.Soledad Amarilla (9°K) e Isis Diarte 18,5; 4.Ezequiel Robert (10°K). 12/13 años: 1.Joel Calderón (8°K) 18,3. 10/11 años: 1.Marcos Sandobal (8°K) 18,8; 2.Francisco Mikel (10°K) y Stéfano Trilla (8°K) 18,7; 4.Gael Avero (10°K), León Golovca (8°K) y Joaquín Mamaní (8°K) 18,5; 7.León Bogado (9°K) y Valentina Uribe (10°K) 18,3; 9.Brianna Acosta (10°K) y Mateo Vega (9°K) 18,2; 11.Ezequiel Arce (10°K), Guillermina Méndez (10°K), Aarón Navarro, Hugo Navarro y Feliciano Medina 18,0; 16.Alejandro Agüero (8°K) y Eric Escobar (8°K) 17,9. 8/9 años: 1.Ciro Verón (9°K) 18,8; 2.Matías Arnez (8°K) y Feliope Trilla (10°K) 18,6; 4.Juana Alvarez (8°K) y Nicolás Viñayo (10°K) 18,5; 6.Hugo Navarro (9°K) y Ezequiel Vázquez (10°K) 18,3; 8.Lisandro Dalle Tezze (8°K), Almendra Villalba (10°K) y Giovani Peña (10°K) 18,2; 11.Ana Golovca (9°K) 18,1; 12.Catalina Gómez (10°K) y Camila Rejas (10°K) 18,0. 6/7 años: 1.Mía Vargas (10°K) 18,8; 2.Mía Sotomayor (9°K) y Felipe Trilla (8°K) 18,6; 4.Alma Velázquez (10°K) 18,5; 5.Luz Ferreyra (10°K) 18,4; 6.Catalina Arrabé (10°K) y Thiago Scavini (10°K) 18,3; 8.Juana Montealegre (10°K) 18,0. 3/5 años (todos 10°Kyu): 1.Joaquina Gutiérrez 18,4; 2.Gael Amorós 18,3; 3.Máximo Barone y Felipe Vázquez 18,2; 5.Dante Amorós, Ema Chávez, Thiago Spak y Adán Vélez 18,1.

KATA * EQUIPOS MIXTOS

14/17 años: 1.Boxing Club (Río Gallegos) (José Luna/Aylén Luna/Denis Canchi) 18,5; 2.Sochin B (Maximiliano Flores/Máximo Reynoso/Ezequiel Romero) 18,3; 3.Sochin C (Dulce Miranda/Damaris Rodríguez/Rocío Rodríguez) 18,2; 4.Kaupen A (Karem Arnez/Jazmín Nájera/Jackeline Tomasini) y Sochin C (Ignacio Kobetz/Arian Ortiz/Pablo Ayaquintui) 18,0. 10/13 años: Ronda clasificatoria: 1.Gichin Funakoshi D (Nehemías Araujo/Benicio Baroni/Luca Notari) 18,6; 2.Kaupen B (Gabriel Ortiz/Thiago Pintos/Santiago Ortiz) y Gichin Funakoshi F (Dayra Aguilera/Josefina López/Emma Ojeda) 18,2; 4.Gichin Funakoshi B (Dania Barrios/Alma Godoy/Maitena Suárez) y C (Mauro Rivadaneira/Marcos Sandobal/Stéfano Trilla), y Kaupen A (Joel Calderón/León Golovca/Santiago Ortiz) 18,0; 7.Gichin Funakoshi E (Jésica Lopez/Alison Prieto/Yuliana Tartaglia) 17,8; 8.Sochin A (Joaquín Mamaní/Francisco Mikel/Matías Miranda), B (Rodrigo Amarilla/Thiago Montagna/Aimara Montenegro) y C (Leila Delgado/Lucía Gutiérrez/Matías Ruiz) 17,7; 11.Gichin Funakoshi A (Julieta Cejas/Gabriel Rivas/Darián Tejeda) 17,6; 12.Gichin Funakoshi G (Ericx Escobar/León Gallo/Mateo Vega) 17,5. Final: 1.Gichin Funakoshi D 21,5; 2.Kaupen B 21,0; 3.Gichin Funakoshi C y F 20,9; 5.Gichin Funakoshi B y E, y Kaupen A 20,7. 7/9 años: 1.Gichin Funakoshi B (Marco Ramírez/Alfonsina Notari/Ema Victory) 18,3; 2.Gichin Funakoshi C (Camila Chávez/Bautista Marchán/Mía Marchán) 18,2; 3.Guchin Finakoshi A (Itatí Alvarado/Tiziano España/Franco Salvatierra) y Kaupen B (Antonio Flores/Ian Quival/Lucio Rojas) 18,1; 5.Kaupen A (Matías Arnez/Tatiana Ortiz/Akira Velásquez) y Gichin Funakoshi D (Aaron Navarro/Hugo Navarro/Felipe Trilla) 18,0.