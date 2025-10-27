Se dictó el curso “Educación Financiera”

Con el propósito de fortalecer la autonomía económica y brindar herramientas para una mejor gestión de las finanzas personales, el Municipio de Río Grande dio inicio al taller de “Educación Financiera”, orientado a promover el manejo responsable del dinero y la toma de decisiones económicas informadas.

RIO GRANDE.- Durante el primer encuentro se abordaron conceptos básicos sobre organización del presupuesto familiar, planificación financiera, ahorro, uso responsable de los recursos y acceso a servicios financieros. La propuesta continuará con 7 encuentros más donde se buscará acompañar a mujeres y diversidades en el desarrollo de habilidades que contribuyan a su independencia económica y bienestar integral.

La propuesta tiene como fin acompañar a las participantes en jornadas prácticas, dinámicas y orientadas a resolver dudas concretas que surgen a la hora de organizar y administrar el dinero, planificar gastos y elaborar presupuestos personales o familiares.

Durante el mes de noviembre se llevará adelante el taller de introducción a las finanzas de negocios. Aquellas interesadas en formar parte de este nuevo espacio o sumarse al curso de educación financiera, pueden comunicarse al 2964 495155 o acercarse a la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario (Perito Moreno 287).