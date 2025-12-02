Policiales

Se desprendió la cabina de un camión y el chofer lucha por su vida

martes 2 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
Un camión con volquete sufrió la rotura y desprendimiento de su cabina en el sector del relleno sanitario en Ushuaia. El conductor, Carlos Marcelo Praucelo, fue hallado inconsciente y trasladado de urgencia al hospital, donde permanece en estado crítico.

USHUAIA. – Esta tarde, alrededor de las 15:35, un camión con volquete protagonizó un serio incidente en el sector utilizado para el relleno sanitario municipal. Fuentes indicaron que el rodado sufrió la ruptura y desprendimiento de su cabina y su conductor fue encontrado minutos después por otros trabajadores, dentro del móvil en estado inconsciente.

El chofer lesionado fue Carlos Marcelo Praucelo, de 57 años. Personal médico acudió rápidamente al lugar y lo trasladó en ambulancia al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece internado en la sala de terapia intensiva, en estado grave.

Debido a la complejidad del cuadro y a las dificultades de acceso al predio, los equipos de emergencia implementaron un cordón sanitario para agilizar el traslado hasta el centro de salud.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *