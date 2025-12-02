Se desprendió la cabina de un camión y el chofer lucha por su vida

Un camión con volquete sufrió la rotura y desprendimiento de su cabina en el sector del relleno sanitario en Ushuaia. El conductor, Carlos Marcelo Praucelo, fue hallado inconsciente y trasladado de urgencia al hospital, donde permanece en estado crítico.

USHUAIA. – Esta tarde, alrededor de las 15:35, un camión con volquete protagonizó un serio incidente en el sector utilizado para el relleno sanitario municipal. Fuentes indicaron que el rodado sufrió la ruptura y desprendimiento de su cabina y su conductor fue encontrado minutos después por otros trabajadores, dentro del móvil en estado inconsciente.

El chofer lesionado fue Carlos Marcelo Praucelo, de 57 años. Personal médico acudió rápidamente al lugar y lo trasladó en ambulancia al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece internado en la sala de terapia intensiva, en estado grave.

Debido a la complejidad del cuadro y a las dificultades de acceso al predio, los equipos de emergencia implementaron un cordón sanitario para agilizar el traslado hasta el centro de salud.