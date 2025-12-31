Se declaró la emergencia agropecuaria para Neuquén

A través de la Resolución 2123/2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para diversas zonas productivas de las provincias de Neuquén, afectadas por sequía.

BUENOS AIRES.- La recomendación se formalizó durante la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), el pasado 20 de noviembre, donde se realizó un análisis técnico sobre los fenómenos climáticos y sus impactos en el sector agropecuario que motivaron la solicitud de emergencia y/o desastre agropecuario por parte la provincia.

En este sentido, se convalidó el decreto provincial N° 1.303 de fecha 17 de octubre de 2025. Y se propuso la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de julio de 2025 y hasta el 30 de junio de 2026, a las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas, afectadas por sequía en todo el territorio neuquino, con excepción de los valles irrigados de los Departamentos Añelo y Confluencia.

La reunión de la CNEyDA contó con la participación de representantes de organismos nacionales como el INTA, el SMN, el Banco Nación, el Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, así como delegados de las principales entidades agropecuarias (CRA, FAA, CAME, SRA, CONINAGRO, FONAF) y respectivos representantes provinciales.