Se correrá el Medio Maratón

Pasado mañana tendrá lugar el II Medio Maratón “Centro Pinturerías” (21,097 kilómetros), organizado por Atletismo Río Grande, conjuntamente con una prueba complementaria, de 8 kilómetros.

RIO GRANDE.- La concentración será a partir de las 7:30, en el Parque de los 100 Años, mientras que la largada está prevista para las 9:00.

También este domingo 9 (concentración, 9:00; largada, 10:00), desde el Gimnasio Hugo Italo Favale, se realizará la 2° edición de la Correcaminata LUCCAU 2025, sobre 10, 5 y 3 kilómetros, organizada por Lucha contra el Cáncer Ushuaia, en cuya sede (Perón Sur 612, 1° piso), entregarán hoy (14:00 a 16:00) los dorsales.

Las demás pruebas de noviembre: el domingo 16, CION en Movimiento (RG) -8/1 km.-. El sábado 22, EPIC Trail (Ushuaia) -16 km.-. Y el domingo 23, la Carrera por la Vida –nocturna- (RG), -10/5 km.-