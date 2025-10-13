Se completó la ronda clasificatoria

Con dos encuentros jugados anteayer en el gimnasio municipal del barrio Malvinas Argentinas se completó la etapa clasificatoria del Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).
RIO GRANDE.- En el primer turno, Real Madrid Azul venció a su par Real Madrid Amarillo, en masculino, por 49-28 (PT: 21-13). Luego, el invicto Universitario sumó su cuarto triunfo en la Zona B femenina, imponiéndose por 42-23 (PT: 19-11) sobre Real Madrid Azul.
Continuidad
Mañana, con Universitario (2°)-Real Madrid Azul (3°); y el jueves 16, con San Martín (1°)-Real Madrid Amarillo (4°), en el gimnasio municipal de la Margen Sur (en ambos casos a partir de las 22:00), se jugarán las semifinales masculinas, cuyos vencedores animarán las finales, al mejor de tres juegos (las dos primeras, el sábado 18 del corriente mes, y el domingo 2 de noviembre).
Y el sábado 18, en el mismo recinto, tendrán lugar las semifinales femeninas: Real Madrid Amarillo-HAF y Universitario-Las Cuervas (Copa de Oro); Centro Galicia-San Martín y Real Madrid Azul-Sergio Andrade (Copa de Plata).
CLAUSURA COMHANDTDF 2025
Categoría Día Gimnasio Partido Res.
Feme-A 06/09 Margen R.Madrid Ama.-S.Andrade 41-23
Feme-A 14/09 Margen Cuervas-R.Madrid Ama. 23-28
Feme-A 14/09 Margen Sergio Andrade-Cuervas 22-34
Feme-A 21/09 Malvinas Galicia-R.Madrid Ama. 19-32
Feme-A 21/09 Malvinas Galicia-Sergio Andrade 34-27
Feme-A 27/09 Sábato Cuervas-Galicia 35-25
Feme-B 30/08 Margen HVJ-R.Madrid Azul 18-31
Feme-B 30/08 Margen S.Martín-Universit. 17-31
Feme-B 06/09 Margen HVJ-Universitario 8-54
Feme-B 06/09 Margen R.Madrid Azul-S.Martín 27-26
Feme-B 14/09 Margen HAF-Universitario 31-34
Feme-B 14/09 Margen HAF-R.Madrid Azul 43-23
Feme-B 21/09 Malvinas HVJ-San Martín 6-39
Feme-B 05/10 Malvinas HAF-HVJ 41-13
Feme-B 05/10 Malvinas San Martín-HAF 21-25
Feme-B 11/10 Malvinas Universitario-RM Azul 42-23
Femenino 18/10 Margen Centro Galicia-San Martín SfP
Femenino 18/10 Margen R.Madrid Azul-S.Andrade SfP
Femenino 18/10 Margen R.Madrid Amarillo-HAF SfO
Femenino 18/10 Margen Universitario-Las Cuervas SfO
Femenino 02/11 Margen Final Copa de Plata (5°P)
Femenino 02/11 Margen Final Copa de Oro (1°P)
Masculina 30/08 Margen S.Martín-R.Madrid Azul 32-30
Masculina 30/08 Margen R.Madrid Ama.-Universit. 32-44
Masculina 06/09 Margen R.Madrid Azul-Universit. 30-35
Masculina 14/09 Margen R.Madrid Ama.-S.Martín 23-39
Masculina 21/09 Malvinas Universitario-San Martín 32-35
Masculina 11/10 Malvinas RM Azul-RM Amarillo 49-28
Masculina 14/10 Margen Universit.-R.Madrid Azul 22:00
Masculina 16/10 Margen San Martín-R.Madrid Ama. 22:00
Masculina 18/10 Margen Primera Final
Masculina 02/11 Margen Segunda Final
UNIVERSITARIO 42 * 23 R.MADRID AZUL
Universitario: 1.Micaela Vázquez, 25.Caciana Almonacid; 3.Martina Svetlitze (3), 6.Carolina Almonacid, 7.Micaela Arias (2), 8.Valentina Isasmendi (8), 10.Eugenia Vargas (2), 11.Iara Espósito (3), 13.Lucía López (9), 14.Mariana Arias (3), 15.M.Rausch (1), 31.Antonella Vukasovic (10), 32.Lucía Márquez (1). E: Luca Heredia. Real Madrid Azul: 71.Alina Lezcano; 4.Macarena Herrera, 5.Dévora Altamirano (2), 7.Martina Bertellotti (7), 15.V.Alvarez (3), 16.Maia Caliva (3), 20.Morena Villalba (3), 22.Ludmila Martínez (5). E: Facundo Balza. PT: Universitario 19-11. Penales: Universitario 0/2 (ambos ejecutados por López), RM Azul 4/6 (todos rematados por Bertellotti). Exclusiones: Universitario 1 (Vukasovic), RM Azul 6 (Altamirano, Bertellotti y Villalba 2). Amonestadas: Universitario 1 (Svetlitze), RM Azul 1 (Bertellotti). Descalificadas: Universitario 1 (Ma.Arias), RM Azul 0. Arbitros: Camila Medina/Zacarías Ramírez. Gimnasio: Malvinas Argentinas (11/10). Motivo: Clausura ComHandTdF (Zona B femenina, partido 10).
POSICIONES * FEMENINO (ZONA A)
P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.
1.R.Madrid Amarillo 9 3 3 0 0 101 33,67 65 21,67 +36
2.Cuervas FdM (U) 6 3 2 0 1 92 30,67 75 25,00 +17
3.Centro Galicia (U) 3 3 1 0 2 78 26,00 94 31,33 -16
4.Sergio Andrade 0 3 0 0 3 72 24,00 109 36,33 -37
Nota: Real Madrid Amarillo y Cuervas FdM clasificados a la Copa de Oro (1°/4° puestos); Centro Galicia y Sergio Andrade clasificados a la Copa de Plata (5°/8° puestos).
POSICIONES * FEMENINO (ZONA B)
P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.
1.Universitario 12 4 4 0 0 161 40,25 79 19,75 +82
2.HAF (Ushuaia) 9 4 3 0 1 140 35,00 91 22,75 +49
3.R.Madrid Azul 6 4 2 0 2 104 26,00 129 32,25 -25
4.San Martín 3 4 1 0 3 103 25,75 89 22,25 +14
5.Hay Vida Jesús 0 4 0 0 4 45 11,25 165 41,25 -120
Nota: Universitario y HAF clasificados a la Copa de Oro (1°/4° puesto); Real Madrid Azul y San Martín clasificados a la Copa de Plata (5°/8° puestos).