Se completó la ronda clasificatoria

lunes 13 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Con dos encuentros jugados anteayer en el gimnasio municipal del barrio Malvinas Argentinas se completó la etapa clasificatoria del Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- En el primer turno, Real Madrid Azul venció a su par Real Madrid Amarillo, en masculino, por 49-28 (PT: 21-13). Luego, el invicto Universitario sumó su cuarto triunfo en la Zona B femenina, imponiéndose por 42-23 (PT: 19-11) sobre Real Madrid Azul.

Continuidad

Mañana, con Universitario (2°)-Real Madrid Azul (3°); y el jueves 16, con San Martín (1°)-Real Madrid Amarillo (4°), en el gimnasio municipal de la Margen Sur (en ambos casos a partir de las 22:00), se jugarán las semifinales masculinas, cuyos vencedores animarán las finales, al mejor de tres juegos (las dos primeras, el sábado 18 del corriente mes, y el domingo 2 de noviembre).

Y el sábado 18, en el mismo recinto, tendrán lugar las semifinales femeninas: Real Madrid Amarillo-HAF y Universitario-Las Cuervas (Copa de Oro); Centro Galicia-San Martín y Real Madrid Azul-Sergio Andrade (Copa de Plata).

CLAUSURA COMHANDTDF 2025

Categoría       Día      Gimnasio        Partido           Res.

Feme-A           06/09   Margen           R.Madrid Ama.-S.Andrade    41-23

Feme-A           14/09   Margen           Cuervas-R.Madrid Ama.       23-28

Feme-A           14/09   Margen           Sergio Andrade-Cuervas       22-34

Feme-A           21/09   Malvinas        Galicia-R.Madrid Ama.         19-32

Feme-A           21/09   Malvinas        Galicia-Sergio Andrade         34-27

Feme-A           27/09   Sábato Cuervas-Galicia         35-25

Feme-B           30/08   Margen           HVJ-R.Madrid Azul  18-31

Feme-B           30/08   Margen           S.Martín-Universit.   17-31

Feme-B           06/09   Margen           HVJ-Universitario     8-54

Feme-B           06/09   Margen           R.Madrid Azul-S.Martín       27-26

Feme-B           14/09   Margen           HAF-Universitario     31-34

Feme-B           14/09   Margen           HAF-R.Madrid Azul  43-23

Feme-B           21/09   Malvinas        HVJ-San Martín        6-39

Feme-B           05/10   Malvinas        HAF-HVJ       41-13

Feme-B           05/10   Malvinas        San Martín-HAF        21-25

Feme-B           11/10   Malvinas        Universitario-RM Azul         42-23

Femenino        18/10   Margen           Centro Galicia-San Martín    SfP     

Femenino        18/10   Margen           R.Madrid Azul-S.Andrade    SfP                 

Femenino        18/10   Margen           R.Madrid Amarillo-HAF       SfO

Femenino        18/10   Margen           Universitario-Las Cuervas    SfO

Femenino        02/11   Margen           Final Copa de Plata (5°P)

Femenino        02/11   Margen           Final Copa de Oro (1°P)

Masculina       30/08   Margen           S.Martín-R.Madrid Azul       32-30

Masculina       30/08   Margen           R.Madrid Ama.-Universit.    32-44

Masculina       06/09   Margen           R.Madrid Azul-Universit.     30-35

Masculina       14/09   Margen           R.Madrid Ama.-S.Martín      23-39

Masculina       21/09   Malvinas        Universitario-San Martín      32-35

Masculina       11/10   Malvinas        RM Azul-RM Amarillo         49-28

Masculina       14/10   Margen           Universit.-R.Madrid Azul     22:00

Masculina       16/10   Margen           San Martín-R.Madrid Ama.  22:00

Masculina       18/10   Margen           Primera Final

Masculina       02/11   Margen           Segunda Final

UNIVERSITARIO     42 * 23            R.MADRID AZUL

Universitario: 1.Micaela Vázquez, 25.Caciana Almonacid; 3.Martina Svetlitze (3), 6.Carolina Almonacid, 7.Micaela Arias (2), 8.Valentina Isasmendi (8), 10.Eugenia Vargas (2), 11.Iara Espósito (3), 13.Lucía López (9), 14.Mariana Arias (3), 15.M.Rausch (1), 31.Antonella Vukasovic (10), 32.Lucía Márquez (1). E: Luca Heredia. Real Madrid Azul: 71.Alina Lezcano; 4.Macarena Herrera, 5.Dévora Altamirano (2), 7.Martina Bertellotti (7), 15.V.Alvarez (3), 16.Maia Caliva (3), 20.Morena Villalba (3), 22.Ludmila Martínez (5). E: Facundo Balza. PT: Universitario 19-11. Penales: Universitario 0/2 (ambos ejecutados por López), RM Azul 4/6 (todos rematados por Bertellotti). Exclusiones: Universitario 1 (Vukasovic), RM Azul 6 (Altamirano, Bertellotti y Villalba 2). Amonestadas: Universitario 1 (Svetlitze), RM Azul 1 (Bertellotti). Descalificadas: Universitario 1 (Ma.Arias), RM Azul 0. Arbitros: Camila Medina/Zacarías Ramírez. Gimnasio: Malvinas Argentinas (11/10). Motivo: Clausura ComHandTdF (Zona B femenina, partido 10).    

POSICIONES * FEMENINO (ZONA A)

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc       Prom.  Df.

1.R.Madrid Amarillo 9          3          3          0          0          101      33,67   65        21,67   +36

2.Cuervas FdM (U)    6          3          2          0          1          92        30,67   75        25,00   +17

3.Centro Galicia (U)  3          3          1          0          2          78        26,00   94        31,33   -16

4.Sergio Andrade       0          3          0          0          3          72        24,00   109      36,33   -37

Nota: Real Madrid Amarillo y Cuervas FdM clasificados a la Copa de Oro (1°/4° puestos); Centro Galicia y Sergio Andrade clasificados a la Copa de Plata (5°/8° puestos).

POSICIONES * FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc       Prom.  Df.

1.Universitario           12        4          4          0          0          161      40,25   79        19,75   +82

2.HAF (Ushuaia)        9          4          3          0          1          140      35,00   91        22,75   +49

3.R.Madrid Azul        6          4          2          0          2          104      26,00   129      32,25   -25

4.San Martín  3          4          1          0          3          103      25,75   89        22,25   +14

5.Hay Vida Jesús       0          4          0          0          4          45        11,25   165      41,25   -120

Nota: Universitario y HAF clasificados a la Copa de Oro (1°/4° puesto); Real Madrid Azul y San Martín clasificados a la Copa de Plata (5°/8° puestos).

