Se celebró el Día de la Poesía Fueguina

En el marco de la conmemoración del Día de la Poesía Fueguina, el Centro Popular de Cultura (CPC) llevó adelante dos jornadas que reunieron a la comunidad en torno a la palabra escrita, la lectura y la música.

En Ushuaia se desarrolló la III Edición de “Poesía Isleña” en la Biblioteca Popular “Sarmiento”. La propuesta incluyó la lectura de poemas del escritor Julio “Mochi” Leite en la voz de amigos y escritores locales, rondas de lectura de los asistentes al taller literario “Gota Fría” y un concierto de violín a cargo de participantes de los talleres del CPC. Más de 50 personas de distintas edades participaron de esta jornada abierta, reafirmando el valor de los espacios culturales como ámbitos de encuentro y expresión artística.

En tanto en Río Grande se desarrolló la III Edición de “Navegar en Letras” en el Centro Cultural Yaganes. Desde las 18 horas, alrededor de 30 participantes, entre escritores, estudiantes del ISES e IPES, personas mayores del Centro de Día Lazos de Amor y público en general compartieron un emotivo homenaje a la escritora Amalia González, referente de la poesía local. Además se llevó adelante la propuesta de escritura colectiva “El mensaje en la botella”, una dinámica grupal que culminó con la lectura de las producciones realizadas, generando un espacio de intercambio y reflexión en torno a la palabra escrita.

Con estas iniciativas, el Área de Letras del CPC reafirma su compromiso con la promoción de la literatura como forma de participación cultural y desarrollo creativo, fortaleciendo los lazos comunitarios mediante la lectura y la escritura como herramientas de encuentro, formación y expresión.

Estas actividades se enmarcan en la agenda cultural del Centro Popular de Cultura para sus tres sedes, consolidando al Día de la Poesía Fueguina como un momento clave para celebrar y difundir la identidad literaria de Tierra del Fuego.

Para sumarse a los talleres de Letras del CPC, podrán comunicarse a los siguientes teléfonos:

Río Grande: 2964-401563

Ushuaia: 2901-468795