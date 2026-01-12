Se adelanta la segunda dosis de la vacuna triple viral

A partir de enero de 2026 se adelanta la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral del Calendario Nacional de Vacunación (CNV), que pasará a indicarse entre los 15 y 18 meses de edad.

La medida anunciada por el Ministerio de Salud tiene como objetivo disminuir el período en el que niños y niñas permanecen susceptibles a contraer sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita, especialmente en edades en las que estas enfermedades pueden presentar complicaciones graves o incluso letales.

Esta estrategia se fundamenta en el riesgo existente de reintroducción de estas patologías en el país y en la necesidad de reducir la cantidad de personas susceptibles de enfermar, padecer complicaciones y fallecer por estas causas.

De este modo, los niños y niñas nacidos a partir del 1° de julio de 2024 recibirán la segunda dosis de la vacuna Triple Viral entre los 15 y 18 meses de vida, pudiendo aplicarse en forma simultánea con las demás vacunas correspondientes a los 15 meses ya contempladas en el CNV.

En tanto, los niños y niñas nacidos hasta el 30 de junio de 2024 continuarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna Triple Viral en el año en que cumplen los 5 años de edad. Durante 2026 deberán completar el esquema correspondiente a los 5 años aquellos nacidos en el año 2021.

Las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación se encuentran disponibles en los vacunatorios de los establecimientos públicos de salud de la provincia. Son gratuitas y obligatorias.