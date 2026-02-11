Se abre la convocatoria a perfiles artísticos

El Ministerio de Educación abre la convocatoria a presentación de proyectos para talleristas que deseen desarrollar propuestas artísticas en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, en los Programas Artísticos 2026.

USHUAIA.- La misma está dirigida a profesionales, técnicos/as y personas con experiencia acreditable en procesos formativos vinculados a la educación, con compromiso por el desarrollo artístico en la provincia, para desempeñarse en los programas itinerantes para instituciones educativas y “Sábados artísticos”, dependientes de la Dirección Provincial de Educación Artística.

Las y los interesados deberán presentar su propuesta para estos talleres y adjuntar Currículum Vitae actualizado al correo electrónico dpea.ep@tdf.edu.ar.

La fecha límite de postulación, será el viernes 27 de febrero.