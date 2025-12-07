Scream 7: Matthew Lillard dice cómo volvió su personaje de la muerte

Scream 7 significará el regreso de una gran franquicia de terror, por lo que Matthew Lillard resolvió la mayor duda antes de su estreno.

Aunque muchos lo recuerden como Shaggy, otros saben que Matthew Lillard fue un ícono del error juvenil hace más de 30 años y está de regreso para la próxima entrega de la franquicia Scream, retomando su papel de Stu Macher después de casi tres décadas. Scream 7 está programada para llegar a los cines en febrero de 2026, pero Lillard se está tomando un tiempo ahora para hablar sobre su próximo regreso a Scream.

En una nueva entrevista exclusiva con Grae Drake de CBR, Lillard, a quien se le puede ver actualmente en Five Nights at Freddy’s 2, se sinceró sobre su regreso al género de terror. Resulta que estaba tan emocionado de regresar como lo están los fans de verlo en Scream 7.

Cuando se le preguntó cuál fue su reacción después de tener la oportunidad de volver como Stu, a pesar de que murió en la primera película de Scream, Lillard se mostró evasivo y bromeó: «¿Quién, quién, quién? Dame tu opinión, ¿qué es eso? Señor, sus piernas, simplemente lanzando montones de… Lo sé, es la película.»

Lillard bromeó diciendo al medio citado: «Ve a agarrar tu televisor y tíramelo a la cabeza, y viviré.»

Dejando a un lado las bromas, Lillard admitió que está un poco preocupado de que el público comience a hacer preguntas sobre cómo y por qué Stu está de vuelta en Scream 7. «Definitivamente estoy un poco preocupado de que la gente cuestione por qué regresé. O dirán, ‘Eso fue cursi’, o odiarán mi actuación. O dirán…»

Cuando se le preguntó si estaba hablando de los resultados o del trabajo en sí, Lillard aclaró: «Del trabajo. Quiero decir, de ambos, pero realmente, una de las cosas en las que siempre pienso es; haces esto, tienes un guion, sales y das lo mejor de ti, confías en el director.»

«Después de eso, está completamente fuera de tus manos. Y el resultado simplemente aparece, y se supone que debes estar allí para él,» dijo Lillard.

Harán lo que sea por no arruinar el legado de Scream

Aunque todavía no está claro cómo regresará Stu de la tumba en Scream 7, Lillard le dijo a People en septiembre que estaba un poco aprensivo acerca de regresar. «Estoy nervioso, porque en este momento de mi vida, lo único que puedo hacer es arruinar la forma en que la gente considera a Stu,» dijo Lillard al medio. «[Especialmente] si regreso y apesto, o soy un aguafiestas,» agregó.

La producción de Scream 7 concluyó en marzo de 2024 y contará con el regreso de Neve Campbell como Sydney Prescott y Courtney Cox como Gale Weathers. La película también contará con Ethan Embry, Joel McHale, Mason Gooding, Mckenna Grace, Scott Foley y David Arquette.

La Scream original, del director Wes Craven y el escritor Kevin Williamson, debutó en 1996 y evolucionó rápidamente hasta convertirse en una importante franquicia de terror. Williamson está de regreso como coguionista y director de Scream 7. La película fue coescrita por Williamson, Guy Busick y James Vanderbilt.

Un rodaje turbulento que casi acaba con Scream 7

La saga venía en plena forma. Las Carpenter habían funcionado, el nuevo grupo de supervivientes se ganó al público y los fans estaban preparados para ver cómo ambas generaciones —las nuevas y las clásicas— chocaban en un final explosivo. Pero el terremoto llegó. Las declaraciones de Melissa Barrera sobre Palestina provocaron su despido por parte de Spyglass, una decisión que generó rechazo en redes, indignación entre los fans y una enorme grieta interna.

Jenna Ortega, solidaria con su compañera y con poca confianza en el nuevo rumbo, abandonó también el proyecto. El director inicial se bajó del barco. Y cuando todo parecía derrumbarse, la productora llamó al único nombre que podía reactivar el corazón de la franquicia: Kevin Williamson.

Así, de una forma casi poética, quien había escrito los cimientos de Scream terminó siendo quien acudió a rescatarla. Y su primera llamada fue directa: traer de vuelta a Neve Campbell con una oferta digna de la reina del slasher. Ahora sí, Sidney regresaba por la puerta grande.

Lo curioso es que, a pesar de todo, muchos fans se preguntan si la saga sobrevivirá sin las Carpenter. ¿Tú cómo lo ves?

Scream 7 se estrenará muy pronto en cines el 27 de febrero de 2026.