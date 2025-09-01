Scooby-Doo en acción real quiere ser el sustituto de Stranger Things

Netflix prepara al relevo de Stranger Things: ¡La serie de Scooby-Doo en acción real llegará para asustar y divertir a los espectadores!

Netflix no quiere soltar la corona del entretenimiento juvenil sobrenatural. Con Stranger Things llegando a su final en una última tanda de episodios, la plataforma ya tiene preparado a su heredero espiritual: una nueva serie de acción real de Scooby-Doo. Sí, el perro más miedoso y querido de la televisión volverá con un lavado de cara moderno, dispuesto a convertirse en el nuevo fenómeno cultural que herede el vacío que dejarán Eleven, Mike y compañía.

No hablamos de un simple reboot animado ni de una película aislada, estamos ante la primera serie de acción real episódica protagonizada por Scooby-Doo y la pandilla, lo que significa que Netflix no escatima en ambición ni en presupuesto. De hecho, según varias fuentes, el proyecto tendrá un tono y un nivel de inversión muy similar al de Stranger Things, con la clara intención de atrapar al mismo público que se enganchó a las aventuras en Hawkins.

El fenómeno eterno de Scooby-Doo

Para entender el movimiento de Netflix, hay que recordar qué significa Scooby-Doo. Nacido en 1969 de la mano de Hanna-Barbera, este perro gran danés y su grupo de adolescentes, Fred, Daphne, Velma y Shaggy, se convirtieron en leyenda televisiva gracias a un formato tan simple como adictivo: jóvenes resolviendo misterios sobrenaturales que siempre escondían un villano disfrazado. Aunque la fórmula era repetitiva, el humor, el carisma de los personajes y el grito inconfundible de «¡Scooby-Dooby-Doo!» hicieron historia.

A lo largo de más de cinco décadas, la franquicia ha dado lugar a innumerables series animadas, películas directas a vídeo, largometrajes de acción real en cines y hasta crossovers imposibles con Batman, Kiss o John Cena. Cada generación ha tenido su versión del perro glotón y temeroso, y aunque algunas adaptaciones recientes no terminaron de brillar, su marca sigue siendo sinónimo de entretenimiento para toda la familia.

El plan de Netflix: un Scooby-Doo con sabor a Stranger Things

El proyecto fue adelantado en 2024 y confirmado oficialmente en marzo de 2025. La idea es clara: aprovechar la despedida de Stranger Things para presentar a Scooby-Doo como el nuevo buque insignia juvenil. Según la sinopsis oficial, la serie seguirá a un grupo de amigos adolescentes que se conocen en un campamento de verano, donde pronto se verán envueltos en un misterio sobrenatural ligado a un cachorro perdido llamado Scooby-Doo.

Los ingredientes recuerdan inevitablemente a Hawkins: un grupo joven, situaciones paranormales y una mezcla de sustos con toques de humor. Además, el rango de edad del casting principal se situará entre los 14 y los 17 años, un detalle que refleja la intención de replicar la dinámica que funcionó tan bien en los primeros años de Stranger Things. La diferencia, claro, es que aquí hay un perro parlante que siempre acaba metido en líos.

Lo más jugoso es que se habla de un presupuesto equiparable al de Stranger Things, lo que asegura que no veremos un producto de segunda fila. Netflix quiere que esta versión de Scooby-Doo luzca espectacular, con atmósferas oscuras, efectos visuales de nivel y un tono que combine la comedia clásica con un terror accesible para adolescentes.

El sexto proyecto en acción real del perro más famoso de la TV

Aunque pueda sonar novedoso, esta será la sexta incursión en acción real de la franquicia. Ya tuvimos las películas de principios de los 2000 con Matthew Lillard como Shaggy y las posteriores precuelas televisivas. Pero lo que diferencia esta nueva propuesta es su formato: una serie con temporadas completas, que permitirá explorar a fondo a los personajes y dar continuidad a las tramas.

Los responsables prometen un enfoque “moderno y juvenil”, sin olvidar a los cinco miembros originales de la pandilla. Esto supone un regreso a las raíces, ya que en adaptaciones recientes algunos secundarios habían quedado relegados. Aquí, Fred, Daphne, Velma, Shaggy y Scooby-Doo volverán a ser el núcleo duro, mezclando nostalgia con frescura para enganchar tanto a los fans de siempre como a las nuevas audiencias.

¿Será realmente el sustituto de Stranger Things?

La comparación es inevitable. Stranger Things se convirtió en una de las mayores series de la historia de Netflix, no solo por sus récords de audiencia, sino también por su capacidad para marcar tendencia cultural. Desde su ambientación ochentera hasta la forma en que lanzó al estrellato a actores como Millie Bobby Brown o Finn Wolfhard, el fenómeno ha sido irrepetible.

¿Puede Scooby-Doo ocupar ese lugar? En cierto modo, sí. Al igual que Stranger Things, juega con lo sobrenatural, el misterio y un grupo juvenil como motor narrativo. Pero a diferencia de la serie de los Duffer, Scooby-Doo cuenta con un legado de más de 50 años, con personajes ya arraigados en la cultura pop mundial. Eso es una ventaja y un reto: debe ser lo bastante fiel al espíritu original para no alienar a los fans, pero lo bastante innovador para no parecer un refrito.

Otro factor clave será el ritmo de producción. Stranger Things ha sufrido enormes parones entre temporadas, lo que a veces ha lastrado su impacto. Netflix parece querer evitar ese problema con Scooby-Doo, acelerando rodajes para que los espectadores no tengan que esperar años entre una entrega y otra.

Lo que podemos esperar

Todavía no hay reparto confirmado, ni fecha exacta de estreno, pero todo apunta a que el rodaje comenzará en 2026. Eso significa que, probablemente, veamos el resultado a finales de ese año o en 2027. Mientras tanto, la expectación ya está servida.

Lo que sí está claro es que Scooby-Doo volverá a ser protagonista de una aventura sobrenatural con un tono más oscuro de lo habitual, pero sin perder su esencia cómica. Velma con sus teorías, Shaggy gritando de miedo, Fred con sus planes de líder y Daphne aportando estilo y valentía. Y, por supuesto, Scooby-Dooby-Doo robándose la escena con cada bocado y cada susto.

Netflix no se conforma con llenar el vacío que dejará Stranger Things; quiere hacerlo con un icono que ya ha demostrado su poder de permanencia generación tras generación. Y si todo sale bien, podríamos estar ante el renacimiento definitivo de Scooby-Doo, esta vez como estrella de acción real en una era dominada por el streaming.