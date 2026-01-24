Scioli inauguró el stand de la Argentina en la Fitur



La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, participó de la apertura del espacio en el que empresarios y referentes provinciales promocionan sus destinos. Un acuerdo firmado con Iberia impulsa el posicionamiento del país como destino internacional en mercados europeos clave.

MADRID, ESPAÑA.- El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, encabezó hoy la inauguración del stand de la Argentina en la edición 2026 de la Fitur, que abrió hoy sus puertas en Madrid, con la participación de más de 150 países y 10.000 empresas. De la ceremonia participaron los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Misiones, Hugo Passalacqua, y la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel.

La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, estuvo presente en la apertura del espacio en el que más de 70 empresarios del sector privado y referentes provinciales promocionan sus destinos y se contactan directamente con profesionales del rubro de todo el mundo. Scioli entregó a Alnuwais una placa de reconocimiento por su compromiso con la Argentina.

“Ratificamos el compromiso de fortalecer el trabajo conjunto, impulsar las inversiones en la Argentina y avanzar en una agenda marcada por la innovación tecnológica y la aplicación de la inteligencia artificial al turismo”, dijo Scioli al brindar la distinción.

En ese contexto, ONU Turismo entregó la distinción Best Tourism Villages a Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes), los dos pueblos argentinos que resultaron elegidos como mejores destinos turísticos rurales en 2025.

La agenda de trabajo de Scioli en la primera jornada de la Fitur 2026 incluyó la firma de un acuerdo estratégico entre Visit Argentina e Iberia para fortalecer la conectividad aérea y la promoción internacional de la Argentina en mercados europeos clave, acompañando el crecimiento de la oferta de vuelos y reforzando el posicionamiento del país como destino competitivo.

La campaña acordada por Visit Argentina e Iberia contempla acciones en tres mercados prioritarios —España, Reino Unido y Francia— a través de descuentos en tarifas y acciones promocionales digitales que den una gran visibilidad a ofertas de vuelos desde España hacia la Argentina, poniendo en valor a Buenos Aires como puerta de entrada al país.

Scioli también protagonizó una rueda de prensa con medios nacionales y del exterior acreditados en la feria, en la que planteó que la Argentina comienza a “cosechar su siembra” tras la desregulación de la actividad turística que “parecía que iba a ser un drama y terminó con un 30 por ciento más de agencias de viajes que las que existían”.

En ese ámbito, destacó “la calidad de la oferta turística de la Argentina”, “el impacto positivo de la actividad de la última edición de la FIT”, evidenciado por “el aumento del turismo receptivo interanual”.

Entre otras actividades, Scioli mantuvo encuentros con directivos de HXB Group, la corporación empresarial Avoris y una reunión de trabajo con el BID sobre cooperación técnica en destinos turísticos inteligentes. Además, fueron presentados proyectos de inversión de CAF y se entregó el Premio Excelencia al Ente de Turismo de Mendoza por su producto oleoturístico “Mendoza oliva bien”.