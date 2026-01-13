Scioli desde Córdoba: “Con seguridad el turismo crece”

Así lo aseguró el funcionario nacional al presentar el Plan Verano junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

CÓRDOBA.- El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, presentó el Plan Verano desde la Comuna de San Roque, en el Valle de Punilla, Córdoba, junto a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Se trata de un operativo de seguridad que se despliega en todo el país durante la temporada estival, con el objetivo de prevenir y mitigar actividades delictivas. Del acto participaron también el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

Allí Scioli afirmó: “Hay dos pilares fundamentales en este nuevo tiempo, en esta transformación de la Argentina que son la estabilidad, es el orden fiscal que permite la vuelta al crédito, y la seguridad. Se han generado las condiciones para que haya este flujo turístico y donde llega el turista llega el trabajo, y donde llega un turista extranjero, llegan divisas”.

También comunicó datos que le brindó Capitani sobre el éxito en números: “Esta temporada llegó ya el 20 por ciento más de turistas que el año pasado, 650.000 turistas en lo que va del 2026”.

Por su parte, la ministra Monteoliva aseguró: “Este Plan Verano para nosotros es una de las políticas de gobierno encabezadas por el presidente Javier Milei porque precisamente esa relación entre seguridad y turismo es directa. Cuando un punto de mejora en seguridad se concreta, necesariamente impacta en los destinos turísticos”. Y agregó: “El Plan Verano dura hasta el 9 de marzo pero no finaliza la relación entre Seguridad y Turismo porque cuando hay seguridad podemos tener turismo todo el año”.

A su turno, Quinteros aseveró: “En Córdoba vamos a seguir trabajando solidariamente, en conjunto y en equipo porque se trata de federalizar la lucha contra el crimen, sean habitantes o turistas. Creemos que es un acierto este Plan Verano porque el delito no conoce de límites”.

El operativo se extenderá hasta el 9 de marzo y pondrá especial énfasis en las zonas de mayor afluencia turística durante la temporada estival. Contará con una fuerte presencia territorial y dispositivos de refuerzo en rutas, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos, especialmente durante los fines de semana y los recambios de quincena.

Previo a este acto, Scioli estuvo en la Municipalidad de Villa Carlos Paz con su intendente, Esteban Avilés; y con el secretario de Turismo local, Sebastián Boldrini, a quienes agradeció por “abrir las puertas un domingo y por la oportunidad para avanzar en la agenda de desarrollo y promoción turística que no solo impacta a nivel local, sino también nacional”.

El Secretario también fue recibido por el intendente de La Falda, Javier Dieminger, con quien dialogó acerca del movimiento turístico y la agenda de verano.