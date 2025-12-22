Scioli deja de financiar estadísticas del Indec tras datos negativos

El secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, decidió interrumpir el financiamiento de los principales operativos estadísticos del Instituto de Estadística y Censos (Indec) vinculados al turismo, una medida que impactará directamente en la producción de datos oficiales del sector a partir de enero. La decisión se produce luego de la difusión de indicadores que reflejan un deterioro en el turismo receptivo y un aumento de los viajes de argentinos al exterior.

BUENOS AIRES.- Scioli había cuestionado en reiteradas oportunidades la metodología de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), al considerar que “las cifras no reflejan la realidad”. Finalmente, la Secretaría de Turismo dejará de financiar ambos relevamientos, que se sostenían con aportes específicos del organismo.

El propio Indec informó a las provincias que la eliminación de estos índices “obedece a la falta de financiamiento por parte de la Secretaría de Turismo de la Nación para sostener el operativo en su modalidad actual”. En ese contexto, el instituto aclaró que implementará un esquema reducido de relevamiento, con una muestra significativamente menor y ejecutado con personal propio y de forma remota, para garantizar la información mínima necesaria para el cálculo del Producto Bruto Interno.

La medida del gobierno que dirige Javier Milei se conoce luego de que el último informe oficial revelara que en octubre el ingreso de turistas internacionales cayó un 5,9% interanual, mientras que la salida de argentinos al exterior creció 10,8%. El impacto en términos de divisas fue significativo: los argentinos gastaron USD 597 millones fuera del país, frente a USD 232 millones desembolsados por turistas extranjeros en Argentina, lo que dejó un déficit de USD 365 millones solo en ese mes.

La decisión de Scioli, anticipada por medios especializados, pone fin a un vínculo operativo de más de una década entre la Secretaría de Turismo y el Indec. En el sector turístico, la medida genera preocupación por la pérdida de información clave para la planificación, la inversión y el análisis de mercados, en un contexto donde los datos oficiales son fundamentales para medir el desempeño y la competitividad del destino Argentina.

Según los datos del Indec, Argentina registró en octubre un déficit de divisas por USD 365 millones.

