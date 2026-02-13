Schiaretti juró como diputado

Con algo más de dos meses de retraso producto de una afección cardíaca por la que tuvo que realizarse un procedimiento quirúrgico, el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti juró ayer como diputado nacional para integrar el bloque Provincias Unidas.

BUENOS AIRES (NA).- Tras la jura formal del excandidato presidencial, Provincias Unidas llega a 18 legisladores y el interbloque Unidos totaliza 22 integrantes (empatando en cantidad con de miembros con el interbloque Las Fuerzas del Cambio).

El martes pasado, en un posteo publicado en la red social X, Schiaretti había anunciado además que una vez que asumiera la banca iba a renunciar a cobrar su dieta y gastos de representación correspondientes a su actividad legislativa.

“Sus ingresos continuarán siendo exclusivamente los derivados del ejercicio de su actividad profesional y de su jubilación nacional ordinaria”, sostuvieron fuentes cercanas al diputado nacional.