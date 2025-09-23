Save the Duck llega a “Atlántico Sur”: una propuesta de moda sustentable y 100% libre de animales

La reconocida marca italiana Save the Duck desembarca esta semana en las tiendas Duty Free Shop “Atlántico Sur”, sumando una propuesta innovadora de moda sustentable, respetuosa y ética a la experiencia de compra que ofrece la firma argentina London Supply Group en sus locales fueguinos.

RIO GRANDE.- Save the Duck nació en 2012 de la mano de Nicolas Bargi, con una visión disruptiva: crear una marca 100% libre de productos animales, que fusionara innovación textil, diseño y valores. Hoy, Save the Duck es referente internacional en moda técnica y responsable, defendiendo tres valores fundamentales: respeto a los animales, respeto a la naturaleza y respeto a las personas.

Sus prendas están confeccionadas con materiales reciclados y tecnologías innovadoras como Plumtech®, un acolchado sintético que reemplaza las plumas de pato y ganso, ofreciendo el mismo confort térmico con un menor impacto ambiental. El resultado: ropa liviana, sin volumen, que permite libertad de movimiento y se adapta tanto a entornos urbanos como naturales. Moda con propósito, sin renunciar al estilo ni al rendimiento.

Camperas y chalecos funcionales, con diseño contemporáneo y libres de materiales de origen animal, ya forman parte del catálogo de productos disponibles en todas las tiendas de la marca “Atlántico Sur”, ubicadas en los centros comerciales de Ushuaia y Río Grande y en los aeropuertos de ambas ciudades.

Esta incorporación no es casual: London Supply Group reafirma con esta alianza su compromiso con la sostenibilidad y el consumo responsable. La empresa impulsa iniciativas de impacto social y ambiental en las comunidades donde opera. La llegada de Save the Duck suma valor a una experiencia de compra que va más allá del diseño y la funcionalidad, apostando también por un presente y un futuro más conscientes.

“La moda también puede ser un acto de conciencia. Incorporar marcas como Save the Duck a nuestras tiendas es una forma concreta de acercar a nuestros clientes una oferta alineada con valores que creemos fundamentales”, explica María Taratuty, directora de Sostenibilidad y Comunicación Estratégica de London Supply Group.

En un contexto global donde el turismo comienza a alinearse cada vez más con el respeto por el entorno y las prácticas responsables, la presencia de Save the Duck en nuestra provincia es un puente entre el estilo y el compromiso ambiental. Quienes visiten Tierra del Fuego ahora podrán llevarse, además de un recuerdo del fin del mundo, una prenda que simboliza un nuevo paradigma: moda ética, funcional y con impacto positivo.