Save the Duck llega a “Atlántico Sur”: una propuesta de moda sustentable y 100% libre de animales

martes 23 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
La reconocida marca italiana Save the Duck desembarca esta semana en las tiendas Duty Free Shop “Atlántico Sur”, sumando una propuesta innovadora de moda sustentable, respetuosa y ética a la experiencia de compra que ofrece la firma argentina London Supply Group en sus locales fueguinos.

RIO GRANDE.- Save the Duck nació en 2012 de la mano de Nicolas Bargi, con una visión disruptiva: crear una marca 100% libre de productos animales, que fusionara innovación textil, diseño y valores. Hoy, Save the Duck es referente internacional en moda técnica y responsable, defendiendo tres valores fundamentales: respeto a los animales, respeto a la naturaleza y respeto a las personas.

Sus prendas están confeccionadas con materiales reciclados y tecnologías innovadoras como Plumtech®, un acolchado sintético que reemplaza las plumas de pato y ganso, ofreciendo el mismo confort térmico con un menor impacto ambiental. El resultado: ropa liviana, sin volumen, que permite libertad de movimiento y se adapta tanto a entornos urbanos como naturales. Moda con propósito, sin renunciar al estilo ni al rendimiento.

La presencia de Save the Duck en nuestra provincia es un puente entre el estilo y el compromiso ambiental.

Camperas y chalecos funcionales, con diseño contemporáneo y libres de materiales de origen animal, ya forman parte del catálogo de productos disponibles en todas las tiendas de la marca “Atlántico Sur”, ubicadas en los centros comerciales de Ushuaia y Río Grande y en los aeropuertos de ambas ciudades.

Esta incorporación no es casual: London Supply Group reafirma con esta alianza su compromiso con la sostenibilidad y el consumo responsable. La empresa impulsa iniciativas de impacto social y ambiental en las comunidades donde opera. La llegada de Save the Duck suma valor a una experiencia de compra que va más allá del diseño y la funcionalidad, apostando también por un presente y un futuro más conscientes.

“La moda también puede ser un acto de conciencia. Incorporar marcas como Save the Duck a nuestras tiendas es una forma concreta de acercar a nuestros clientes una oferta alineada con valores que creemos fundamentales”, explica María Taratuty, directora de Sostenibilidad y Comunicación Estratégica de London Supply Group.

En un contexto global donde el turismo comienza a alinearse cada vez más con el respeto por el entorno y las prácticas responsables, la presencia de Save the Duck en nuestra provincia es un puente entre el estilo y el compromiso ambiental. Quienes visiten Tierra del Fuego ahora podrán llevarse, además de un recuerdo del fin del mundo, una prenda que simboliza un nuevo paradigma: moda ética, funcional y con impacto positivo.

