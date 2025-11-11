Santilli asume hoy y arranca la gira por las provincias

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, jurará en su cargo hoy a las 15:00 en una ceremonia “austera” en la que estará acompañado por familiares y parte del gabinete, y emprenderá después una gira por las provincias administradas por gobernadores aliados para encarar una agenda “federal”.

BUENOS AIRES (NA).-” Va a ser una jura austera con el gabinete, la familia y amigos”, indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Santilli asumirá ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada y el miércoles iniciará una gira con “gobernadores aliados “, entre los cuales eligió al entrerriano Rogelio Frigerio para dar el puntapié inicial.

En las próximas semanas, el titular de la cartera política “se reunirá con 10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente” para consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato.

Además, Santilli tiene previsto en las próximas semanas reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien hasta el momento no mantuvo ningún encuentro formal.

“Por eso, en las próximas semanas seguramente se comenzará a construir una agenda conjunta con Caputo de cara a las reuniones con gobernadores”, añadieron las fuentes.

Desde el momento en que se dio a conocer su nueva función, Santilli comenzó a mantener reuniones con algunos de los gobernadores, como Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca) el viernes último, y a los que se sumaron Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan).

Orrego anticipó ayer que apoyará el presupuesto 2026 que impulsa el Gobierno, después de haber sido recibido por Santilli, y sostuvo que los “mejores aliados” que puede tener Milei son los mandatarios provinciales.

“Pudimos hablar de diferentes temas en general, aquellos que tienen que ver con las reformas estructurales que se quieren llevar adelante en la Argentina, estoy hablando de la reforma laboral, la reforma impositiva, y además la reforma integral del Código Penal. Pero además también pudimos tocar distintos temas que tienen que ver con nuestra jurisdicción”, comentó el gobernador a la prensa acreditada.

Por su parte, Llaryora destacó la reunión en Casa Rosada para analizar las futuras reformas que pretende la gestión libertaria pero aclaró que el presupuesto 2026 tiene que tener “determinadas modificaciones” respecto al proyecto oficial.