Santiago del Estero es el destino más accesible del verano argentino



Es la número uno en relación de precio y calidad. La provincia de Santiago del Estero se coronó como el destino más accesible de Argentina para vacacionar esta temporada de verano 2026.

SANTIAGO DEL ESTERO.- Según un análisis comparativo de precios de alojamiento, gastronomía y actividades recreativas publicado por el sitio TyC Sport, tanto Termas de Río Hondo como la capital santiagueña son las opciones más económicas de nuestro país ya que sus tarifas son las más baratas a nivel nacional.

El informe revela que tanto Las Termas de Río Hondo como Santiago Capital se caracterizan por su hospitalidad y diversidad de atracciones turísticas a precios al alcance de todos los bolsillos.

Entre los atractivos destacados se encuentran las rejuvenecedoras aguas termales en Las Termas, así como los recorridos históricos por la capital, que incluyen visitas a la Casa de Gobierno y la Catedral Basílica. Además, la gastronomía local propone platos tradicionales a costos razonables, complementados con una variedad de actividades de ocio gratuitas en espacios públicos y paseos por la zona costera.

Es una puerta de entrada al pasado indígena de Argentina donde los visitantes pueden explorar estructuras de piedra y aprender sobre la vida de los quilmes. La gastronomía santiagueña sobresale con platos como el locro y las empanadas de carne. La cocina local combina sabores auténticos con ingredientes locales como el maíz y la carne de cabrito, ofreciendo una experiencia culinaria única en cada bocado.

El Hotel Amerian Carlos V en Las Termas de Río Hondo se menciona especialmente en el reporte por albergar el spa más grande del país, posicionándose a la ciudad como un centro de bienestar de primer nivel. Comparativamente, Santiago del Estero sobresale frente a otros destinos turísticos nacionales que suelen atraer grandes multitudes durante el verano.

Santiago del Estero también implementó mejoras en infraestructura turística como nuevas rutas y hoteles boutique, especialmente en la capital y en áreas cercanas al río.

Estas inversiones impulsaron el actual auge en el astroturismo como así también en las actividades culturales que incluyen diferentes visitas a museos y experiencias folklóricas que atraen familias de todo el país.

Con grandes expectativas para la temporada estival, la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Comuna programó varios eventos para potenciar el turismo y asegurar que Santiago del Estero siga siendo el lugar preferido por los argentinos para disfrutar de unas vacaciones económicas y llenas de encanto.