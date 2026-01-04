Sandro, una carrera que marcó la música argentina y latinoamericana

La Secretaría de Cultura de la Nación recuerda al artista en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Fue una de las figuras más influyentes y reconocidas de la música popular

Nacido el 19 de agosto de 1945 en la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Sánchez, conocido artísticamente como Sandro, pasó su infancia y juventud en Valentín Alsina, partido de Lanús, donde comenzaron a manifestarse sus inquietudes artísticas. Con el tiempo, y ya consagrado, fijó su residencia en Banfield, Lomas de Zamora, un lugar que se transformó en un punto de referencia para sus seguidores.

Su acercamiento a la música fue de niño, marcado por la influencia del rock and roll y, en particular, por la figura de Elvis Presley. Aquellas primeras experiencias sobre el escenario sentaron las bases de un estilo propio que, con los años, evolucionaría hacia la balada romántica, género del cual Sandro fue uno de los principales impulsores en el ámbito latinoamericano. El nombre artístico que lo acompañó durante toda su carrera tuvo origen en una decisión familiar y comenzó a utilizarlo de manera definitiva a comienzos de la década del sesenta.

A lo largo de su trayectoria, Sandro desarrolló un repertorio amplio y diverso, con canciones que alcanzaron una enorme popularidad y permanecen vigentes. Canciones como «Rosa Rosa», «Tengo», «Porque yo te amo», «Penumbras», «Trigal» y «Una muchacha y una guitarra» forman parte de una obra que combinó sensibilidad romántica, identidad autoral y una interpretación inconfundible.

Los números de su carrera reflejan la magnitud de su popularidad ya que publicó 52 álbumes originales que vendieron más de 20 millones de copias y logró 11 discos de oro. Sandro fue el primer solista en presentarse en el Luna Park y el primer artista latinoamericano en cantar en el Felt Forum del Madison Square Garden. En 2005, fue reconocido con un Grammy Latino a la excelencia musical.

El cine fue otro de los ámbitos en los que dejó una marca significativa. Su debut cinematográfico se produjo a mediados de los años sesenta y dio inicio a una extensa filmografía que lo posicionó como una figura central del entretenimiento popular. Varias de sus películas alcanzaron cifras récord, entre ellas, Quiero llenarme de ti, Operación Rosa Rosa, Subí que te llevo y La vida continua.

Si bien es recordado principalmente por su aporte a la balada romántica, Sandro mantuvo a lo largo de su carrera un vínculo constante con el rock. Formó parte del grupo de artistas que impulsaron el espacio conocido como La Cueva, asociado al surgimiento del rock nacional, y protagonizó colaboraciones destacadas con referentes del género en distintas etapas de su vida artística como Charly García y Norberto Pappo Napolitano.

Uno de los momentos más relevantes de sus últimos años fue la serie de 40 funciones consecutivas en el Teatro Gran Rex, entre 1998 y 1999. A pesar de atravesar ya problemas de salud, Sandro se presentó cada noche frente a su público en una sala a la que regresó en mayo del 2004 para ofrecer su último recital junto a sus seguidoras a las que el llamaba sus «nenas».

El 4 de enero de 2010, tras una larga lucha contra una enfermedad pulmonar y luego de un complejo trasplante cardiopulmonar, Sandro falleció a los 64 años. Su despedida fue multitudinaria: decenas de miles de personas se acercaron a rendirle homenaje y acompañaron su último recorrido hasta un cementerio privado en Longchamps, en el partido bonaerense de Almirante Brown.