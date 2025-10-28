Sandoval, Yanacón y Montes, el podio del Oyarzábal

Sebastián Sandoval (5° preclasificado, con un ELO de 1.839 puntos) se quedó con el primer puesto del Abierto Homenaje a Pedro Oyarzábal (suizo, 7 rondas, 12´+ 3”), que el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) hizo disputar el sábado 25, en su sede de María Auxiliadora 661 (patio interno, Chacra II).
RIO GRANDE.- El ganador del certamen sumó 5,5 unidades, al igual que sus dos inmediatos escoltas, superándolos por mejor sistema de desempate. El segundo lugar le correspondió al juvenil Leonel Yanacón (ELO: 1.867/3°), completándose el podio con Francisco Montes (1.980/1°).
Los tres principales animadores tuvieron un desempeño similar: 5 victorias, 1 empate y 1 derrota.
Sandoval, Yanacón y Cristian Barrozo (5°, con 5 puntos) mantuvieron el puntaje ideal hasta la ronda 3. En la siguiente, Yanacón doblegó a Barrozo, mientras que Sandoval batía a Aníbal Adorno (6°, con 5). Y en la quinta, Sandoval quedó como solitario puntero, con 1 punto de ventaja sobre Yanacón (su vencido), Montes y Barrozo.
En el penúltimo turno, Barrozo venció -y alcanzó- al líder, ubicándose medio punto detrás Montes, Yanacón (que entablaron entre sí) y Angel Quiroga (4°, con 5; invicto, con 3 byes). Y en la 7° ronda, Sandoval igualó con Quiroga, Montes superó a Barrozo y Yanacón derrotó a Lucas Maldonado.
En los cuadros adjuntos aparecen todos los resultados y las posiciones finales.
RONDA A RONDA
Ronda 1 (16:00): Montes-Olavarría 1-0; Amante-Yanacón 0-1; Adorno-Archilla 1-0; García-Sandoval 0-1; Barrozo-López 1-0; Maldonado-Leiva 0-1; Orellana-Ramos 1-0; Rivas-Gallardo 1-0; Carvajal-Sena 1-0. Bye (0,5): Quiroga. Libre (1): Steinbrecher. Ronda 2 (16:35): Leiva-Montes 0-1; Yanacón-Orellana 1-0; Carvajal-Adorno 0-1; Sandoval-Rivas 1-0; Steinbrecher-Barrozo 0-1; Gallardo-García 0-1; Olavarría-López 0-1; Ramos-Amante 0-1; Archilla-Maldonado 0-1. Bye (0,5): Quiroga. Libre (1): Sena. Ronda 3 (17:10): Montes-Sandoval 0-1; Adorno-Yanacón 0-1; Barrozo-Leiva 1-0; López-Orellana 1-0; Maldonado-Carvajal 0-1; Sena-Amante 0-1; García-Steinbrecher 1-0; Rivas-Olavarría 1-0; Archilla-Gallardo 0-1. Bye (0,5): Quiroga. Libre (1): Ramos. Ronda 4 (17:45): Yanacón-Barrozo 1-0; Sandoval-Adorno 1-0; García-Montes 0-1; López-Carvajal 0-1; Amante-Rivas 1-0; Orellana-Quiroga 0-1; Leiva-Ramos 1-0; Gallardo-Sena 1-0; Steinbrecher-Maldonado 0-1; Olavarría-Archilla 1-0. Ronda 5 (18:20): Sandoval-Yanacón 1-0; Carvajal-Montes 0-1; Barrozo-Amante 1-0; Quiroga-Gallardo 1-0; Adorno-López 1-0; Rivas-Leiva 1-0; Maldonado-García 1-0; Sena-Orellana 0-1; Ramos-Olavarría 0-1; Archilla-Steinbrecher 1-0. Ronda 6 (18:55): Barrozo-Sandoval 1-0; Montes-Yanacón tab; Quiroga-Carvajal 1-0; Rivas-Adorno 0-1; Amante-Maldonado 0-1; Leiva-Olavarría tab; Orellana-García 1-0; Gallardo-López tab; Sena-Archilla 1-0; Steinbrecher-Ramos 1-0. Ronda 7 (19:30): Sandoval-Quiroga tab; Montes-Barrozo 1-0; Yanacón-Maldonado 1-0; Adorno-Orellana 1-0; Carvajal-Amante 0-1; López-Rivas 1-0; Olavarría-Gallardo 0-1; García-Sena 1-0; Ramos-Archilla 1-0.
HOMENAJE A PEDRO OYARZABAL * POSICIONES FINALES
P/Ajedrecista ELO Pts. D1 D2 D3 J G E P +/- Perf.
1.Sebastián Sandoval 1.839 (5°) 5,5 32,0 24,5 13,5 7 5 1 1 +25,8 1.974
2.Leonel Yanacón 1.867 (3°) 5,5 32,0 23,0 21,0 7 5 1 1 +26,4 1.922
3.Francisco Montes 1.980 (1°) 5,5 28,0 21,0 17,0 7 5 1 1 -5,8 1.883
4.Angel Quiroga 1.894 (2°) 5,0 30,0 18,0 13,5 7 3 4 0 +4,6 1.947
5.Cristian Barrozo 1.821 (6°) 5,0 29,5 22,0 13,0 7 5 0 2 +0,6 1.800
6.Aníbal Adorno 1.847 (4°) 5,0 24,5 18,0 13,5 7 5 0 2 -13,8 1.727
7.Daniel Amante s/puntos 4,0 24,5 16,0 10,0 7 4 0 3 —- 1.594
8.Lucas Maldonado s/puntos 4,0 22,0 15,0 6,0 7 4 0 3 —- 1.564
9.Aaron López s/puntos 3,5 25,0 13,0 10,3 7 3 1 3 —- 1.598
10.Sabrina Leiva 1.609 (7°) 3,5 24,0 12,0 9,3 7 3 1 3 -18,4 1.559
11.Guillermo Gallardo 1.528 (9°) 3,5 20,0 11,0 5,5 7 3 1 3 +15,2 1.487
12.Quimey Carvajal 1.519 (10°) 3,0 29,0 15,0 9,5 7 3 0 4 -12,0 1.567
13.Gabriel Rivas s/puntos 3,0 27,5 14,0 9,5 7 3 0 4 —- 1.541
14.Benjamín Orellana 1.557 (8°) 3,0 26,0 11,0 7,0 7 3 0 4 -16,8 1.551
15.Elías García s/puntos 3,0 25,5 12,0 7,5 7 3 0 4 —- 1.536
16.Lorenzo Olavarría 1.513 (11°) 2,5 22,0 8,0 3,0 7 2 1 4 -17,2 1.429
17.Valentina Steinbrecher s/puntos 2,0 20,5 8,0 4,0 7 2 0 5 —- 1.232
18.Lautaro Sena s/puntos 2,0 19,5 8,0 3,0 7 2 0 5 —- 1.194
19.Iris Ramos s/puntos 2,0 18,0 6,0 3,0 7 2 0 5 —- 1.207
20.Federico Archilla s/puntos 1,0 21,0 3,0 2,0 7 1 0 6 —- 1.189
Nota: +/- (variación del ELO); Perf. (performance).