Sandoval, Yanacón y Montes, el podio del Oyarzábal

martes 28 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Sebastián Sandoval (5° preclasificado, con un ELO de 1.839 puntos) se quedó con el primer puesto del Abierto Homenaje a Pedro Oyarzábal (suizo, 7 rondas, 12´+ 3”), que el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) hizo disputar el sábado 25, en su sede de María Auxiliadora 661 (patio interno, Chacra II).

RIO GRANDE.- El ganador del certamen sumó 5,5 unidades, al igual que sus dos inmediatos escoltas, superándolos por mejor sistema de desempate. El segundo lugar le correspondió al juvenil Leonel Yanacón (ELO: 1.867/3°), completándose el podio con Francisco Montes (1.980/1°).

Los tres principales animadores tuvieron un desempeño similar: 5 victorias, 1 empate y 1 derrota.

MESA 2. Leonel Yanacón debutó ante Daniel Amante.

Sandoval, Yanacón y Cristian Barrozo (5°, con 5 puntos) mantuvieron el puntaje ideal hasta la ronda 3. En la siguiente, Yanacón doblegó a Barrozo, mientras que Sandoval batía a Aníbal Adorno (6°, con 5). Y en la quinta, Sandoval quedó como solitario puntero, con 1 punto de ventaja sobre Yanacón (su vencido), Montes y Barrozo.

MESA 1. Lorenzo Olavarría-Francisco Montes, en la ronda 1.

En el penúltimo turno, Barrozo venció -y alcanzó- al líder, ubicándose medio punto detrás Montes, Yanacón (que entablaron entre sí) y Angel Quiroga (4°, con 5; invicto, con 3 byes). Y en la 7° ronda, Sandoval igualó con Quiroga, Montes superó a Barrozo y Yanacón derrotó a Lucas Maldonado.  

En los cuadros adjuntos aparecen todos los resultados y las posiciones finales.

MEJOR MUJER. Sabrina Leiva termina de vencer a Maldonado.

RONDA A RONDA

Ronda 1 (16:00): Montes-Olavarría 1-0; Amante-Yanacón 0-1; Adorno-Archilla 1-0; García-Sandoval 0-1; Barrozo-López 1-0; Maldonado-Leiva 0-1; Orellana-Ramos 1-0; Rivas-Gallardo 1-0; Carvajal-Sena 1-0. Bye (0,5): Quiroga. Libre (1): Steinbrecher. Ronda 2 (16:35): Leiva-Montes 0-1; Yanacón-Orellana 1-0; Carvajal-Adorno 0-1; Sandoval-Rivas 1-0; Steinbrecher-Barrozo 0-1; Gallardo-García 0-1; Olavarría-López 0-1; Ramos-Amante 0-1; Archilla-Maldonado 0-1. Bye (0,5): Quiroga. Libre (1): Sena. Ronda 3 (17:10): Montes-Sandoval 0-1; Adorno-Yanacón 0-1; Barrozo-Leiva 1-0; López-Orellana 1-0; Maldonado-Carvajal 0-1; Sena-Amante 0-1; García-Steinbrecher 1-0; Rivas-Olavarría 1-0; Archilla-Gallardo 0-1. Bye (0,5): Quiroga. Libre (1): Ramos. Ronda 4 (17:45): Yanacón-Barrozo 1-0; Sandoval-Adorno 1-0; García-Montes 0-1; López-Carvajal 0-1; Amante-Rivas 1-0; Orellana-Quiroga 0-1; Leiva-Ramos 1-0; Gallardo-Sena 1-0; Steinbrecher-Maldonado 0-1; Olavarría-Archilla 1-0. Ronda 5 (18:20): Sandoval-Yanacón 1-0; Carvajal-Montes 0-1; Barrozo-Amante 1-0; Quiroga-Gallardo 1-0; Adorno-López 1-0; Rivas-Leiva 1-0; Maldonado-García 1-0; Sena-Orellana 0-1; Ramos-Olavarría 0-1; Archilla-Steinbrecher 1-0. Ronda 6 (18:55): Barrozo-Sandoval 1-0; Montes-Yanacón tab; Quiroga-Carvajal 1-0; Rivas-Adorno 0-1; Amante-Maldonado 0-1; Leiva-Olavarría tab; Orellana-García 1-0; Gallardo-López tab; Sena-Archilla 1-0; Steinbrecher-Ramos 1-0. Ronda 7 (19:30): Sandoval-Quiroga tab; Montes-Barrozo 1-0; Yanacón-Maldonado 1-0; Adorno-Orellana 1-0; Carvajal-Amante 0-1; López-Rivas 1-0; Olavarría-Gallardo 0-1; García-Sena 1-0; Ramos-Archilla 1-0. 

HOMENAJE A PEDRO OYARZABAL * POSICIONES FINALES

P/Ajedrecista ELO   Pts.     D1       D2       D3       J          G         E         P         +/-            Perf.

1.Sebastián Sandoval 1.839 (5°)       5,5       32,0     24,5     13,5     7          5          1          1            +25,8   1.974  

2.Leonel Yanacón      1.867 (3°)       5,5       32,0     23,0     21,0     7          5          1          1            +26,4   1.922

3.Francisco Montes   1.980 (1°)       5,5       28,0     21,0     17,0     7          5          1          1            -5,8     1.883

4.Angel Quiroga        1.894 (2°)       5,0       30,0     18,0     13,5     7          3          4          0            +4,6     1.947

5.Cristian Barrozo     1.821 (6°)       5,0       29,5     22,0     13,0     7          5          0          2            +0,6     1.800

6.Aníbal Adorno        1.847 (4°)       5,0       24,5     18,0     13,5     7          5          0          2            -13,8   1.727

7.Daniel Amante        s/puntos          4,0       24,5     16,0     10,0     7          4          0          3            —-      1.594

8.Lucas Maldonado   s/puntos          4,0       22,0     15,0     6,0       7          4          0          3            —-      1.564

9.Aaron López           s/puntos          3,5       25,0     13,0     10,3     7          3          1          3            —-      1.598

10.Sabrina Leiva        1.609 (7°)       3,5       24,0     12,0     9,3       7          3          1          3            -18,4   1.559

11.Guillermo Gallardo          1.528 (9°)       3,5       20,0     11,0     5,5       7          3          1            3          +15,2   1.487

12.Quimey Carvajal   1.519 (10°)     3,0       29,0     15,0     9,5       7          3          0          4            -12,0   1.567

13.Gabriel Rivas        s/puntos          3,0       27,5     14,0     9,5       7          3          0          4            —-      1.541

14.Benjamín Orellana            1.557 (8°)       3,0       26,0     11,0     7,0       7          3          0            4          -16,8   1.551

15.Elías García          s/puntos          3,0       25,5     12,0     7,5       7          3          0          4            —-      1.536

16.Lorenzo Olavarría 1.513 (11°)     2,5       22,0     8,0       3,0       7          2          1          4            -17,2   1.429

17.Valentina Steinbrecher     s/puntos          2,0       20,5     8,0       4,0       7          2          0            5          —-      1.232

18.Lautaro Sena         s/puntos          2,0       19,5     8,0       3,0       7          2          0          5            —-      1.194

19.Iris Ramos s/puntos          2,0       18,0     6,0       3,0       7          2          0          5          —-            1.207

20.Federico Archilla  s/puntos          1,0       21,0     3,0       2,0       7          1          0          6            —-      1.189

Nota: +/- (variación del ELO); Perf. (performance).

