Sandoval, Yanacón y Alderete, el podio del Herrera

Tras vencer en el desempate al juvenil Leonel Yanacón, Sebastián Sandoval se adjudicó el primer puesto en una nueva edición del IRT Homenaje a Jorge Herrera (suizo, 6 rondas, 25’ + 15”), disputado los sábados 2 y 9 del presente mes, en la sede social del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG).

RIO GRANDE.- Ambos finalizaron invictos el certamen, con 5,5 puntos, y entablaron entre sí. Y el desempate –como en versiones anteriores- tuvo lugar en el quincho de la familia Herrera, donde también se agasajó a los pares del Maestro sanjuanino. CAMPEON. Sebastián Sandoval junto a Norma de Herrera y los dirigentes Francisco Zsilavecz y Cristian Barrozo.

Al término de las dos partidas blitz (a 3’ + 2”), prosiguió la igualdad (ambos ganaron con negras, Yanacón y Sandoval, en ese orden).

Para el Armagedón (10’ para las blancas y 7’ para las negras, con obligación de ganar para quien llevara aquellas piezas), el sorteo le deparó las negras a Sandoval, y las blancas a Yanacón, imponiéndose el primero de los nombrados.

El podio lo completó Tomás Alderete, y en la entrega de premios, Norma (esposa), Alejandra, Yamila y Jorge (hijos) agradecieron al CARG por mantener viva la memoria de Jorge Herrera, uno de los socios fundadores del club. PODIO. Yanacón (2°), Sandoval (1°) y Alderete (3°).

IRT HOMENAJE A JORGE HERRERA * POSICIONES

P/Ajedrecista ELO Pts. D1 D2

1.Sebastián Sandoval 1.839 (7°) 5,5 25,5 22,75

2.Leonel Yanacón 1.867 (4°) 5,5 22,5 19,75

3.Tomás Alderete 1.839 (6°) 4,0 23,0 13,50

4.Aníbal Adorno 1.847 (5°) 4,0 22,5 11,50

5.Francisco Montes 1.980 (2°) 4,0 22,0 14,25

6.Oscar Navarro 2.065 (1°) 4,0 21,5 12,00

7.Daniel Zsilavecz 1.767 (9°) 4,0 19,5 11,00

8.Francisco Zsilavecz 1.782 (8°) 4,0 19,0 11,50

9.Angel Quiroga 1.894 (3°) 3,5 20,0 11,00

10.Lucas Maldonado sin puntos 3,5 15,5 6,25

11.Sabrina Leiva sin puntos 3,0 22,5 9,00

12.Danilo Batalla sin puntos 3,0 20,0 8,00

13.Carlos Gallardo sin puntos 3,0 19,0 7,00

14.Gabriel Rivas sin puntos 3,0 17,5 6,50

15.Fernando Gallardo 1.574 (11°) 3,0 15,5 4,50

16.Aaron López sin puntos 3,0 14,5 4,00

17.Quimey Carvajal 1.519 (12°) 2,5 20,0 5,25

18.Anto’lla Mandirola 1.604 (10°) 2,0 18,0 4,00

19.Ignacio Splendiani sin puntos 2,0 16,0 3,00

20.Valentina Steinbrecher sin puntos 2,0 14,5 3,50

21.Samuel Rodríguez sin puntos 2,0 12,5 3,00

22.Denis Osorio sin puntos 1,5 15,0 1,75

23.Vitto Rossi 1.470 (14°) 1,5 12,5 2,25

24.Federico Archilla sin puntos 1,0 12,5 1,00

25.Ramiro Palavecino 1.492 (13°) 1,0 11,5 1,00

26.Lautaro Sena sin puntos 0,0 6,5 0,00