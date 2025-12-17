Deportes

Sandoval, Torres y Foschiatti, el podio del Clementino

miércoles 17 de diciembre de 2025
Sebastián Sandoval (4° preclasificado, con un ELO de 1.894 puntos) se adjudicó el primer puesto del Torneo Clausura Nelfo Clementino (suizo, 6 rondas, 15’ +10”), organizado por el Club de Ajedrez local (CARG), y disputado el sábado 13, en el Comité de la UCR, con el auspicio de Panadería La Fueguina.

RIO GRANDE.- El campeón sumó 5,5 puntos, superando sucesivamente a Quimey Carvajal (1° en Sub 10), Francisco Zsilavecz (3° en Segunda categoría), Federico Torres (máximo favorito y subcampeón en Absoluto) y Eduardo Saldivia; entabló en la penúltima ronda con Francisco Ortiz –a quien le llevaba medio punto-; y cerró su campaña venciendo a Lucas Igarzábal, al tiempo que Torres derrotaba a Ortiz.

RONDA 4. T.Foschiatti-A.López y F.Gallardo-S.Leiva.

Tras Sandoval y Torres (5,0), quienes embolsaron $ 25.000 y $ 15.000 –respectivamente- se ubicaron 3.Tomás Foschiatti (4,5) -$ 10.000-, 4.Ortiz (4,0) e Igarzábal (4,0).

En las demás categorías triunfaron Tomás Alderete (4,0), en Segunda;  Lorenzo Olavarría (4,0), en Sub 14; Julián Santillán (3,0), en Tercera; Quimey Carvajal (2,5), en Sub 10; y León Báez (2,0), en Inicial.

TABLAS. Las consiguió Agustín Luna frente a Alexei Shirov.

La gira de Shirov

Tras sus pasos por Ushuaia y Río Grande, donde ofreció simultáneas y entabló en cada ciudad –respectivamente- con Agustín Luna y Tomás Alderete, el Gran Maestro español Alexei Shirov (ELO 2.610) jugó dos torneos en el Club Español, de Punta Arenas, imponiéndose con el puntaje ideal tanto en el Rápido (29/11; 8 rondas, 12’ + 5”, 31 participantes; 2.MI Matías Pérez 6; 3.CM José Soza 6; 4.Suraj Nadwani 5,5; 5.MF Hugo Frey 5; 26.Aníbal Adorno 2,5) como en el Blitz (30/11; 11 rondas, 3’ + 3”, 32 participantes; 2.MI Pérez 10; 3.CM Soza 7,5; 4.MF Frey 7,5; 5.Mauricio Santana 7; 26.Adorno 4,5).

PREMIADOS. Al término del certamen, en la UCR, con la presencia de Gabriel Clementino

Y en la víspera finalizó 3° (5,5) en el Magistral Szmetan-Giardelli (americano, 9 rondas, 90’ +30”; categoría XII de la FIDE), realizado en Buenos Aires, delante del MI Faustino Oro (consiguió la segunda de 3 normas para GM) y del GM Diego Flores, con el mismo puntaje. El título quedó en poder del GM noruego Aryan Tari (6/25,25), siendo subcampeón el GM búlgaro Iván Cheparinov (6/23,00).

DESEMPEÑO DE SANDOVAL (ELO: 1.894/4°)

R         M        C         Rival   ELO (O)        Pts.     Res.

1          4          N         Q.Carvajal      1.587 (17°)     2,5       1-0

2          4          B         F.Zsilavecz     1.773 (9°)       3,0       1-0

3          1          N         F.Torres          2.133 (1°)       5,0       1-0

4          2          B         E.Saldivia       1.890 (5°)       4,0       1-0

5          1          N         F.Ortiz            1.929 (3°)       4,0       tab

6          1          B         L.Igarzábal     1.873 (6°)       4,0       1-0

Nota: R (ronda), M (mesa), C (color: blancas/negras), Pts. (puntos conseguidos por el rival).

TORNEO CLAUSURA “NELFO CLEMENTINO”

P/Ajedrecista ELO (O)        Pts.     Ds1.    J          G         E         P

1.Sebastián Sandoval 1.894 (4°)       5,5       20,5     6          5          1          0

2.Federico Torres       2.133 (1°)       5,0       21,0     6          5          0          1

3.Tomás Foschiatti    1.801 (8°)       4,5       18,0     6          4          1          1

4.Francisco Ortiz       1.929 (3°)       4,0       21,0     6          3          2          1

5.Lucas Igarzábal       1.873 (6°)       4,0       20,0     6          4          0          2

6.Eduardo Saldivia    1.890 (5°)       4,0       16,5     6          4          0          2

7.Tomás Alderete       1.846 (7°)       4,0       16,0     6          4          0          2

8.Lorenzo Olavarría   1.513 (20°)     4,0       15,5     6          4          0          2

9.Leonel Yanacón      1.954 (2°)       3,5       21,5     6          3          1          2

10.Benjamín Orellana            1.598 (14°)     3,5       17,0     6          3          1          2

11.Daniel Zsilavecz   1.757   (10°)   3,0       18,5     6          3          0          3

12.Julián Santillán     1.573 (18°)     3,0       8,7*     5          2          2*        2

13.Aaron López         1.594 (16°)     3,0       8,0*     5          3*        0          3

14.Francisco Zsilavecz          1.773 (9°)       3,0       16,0     5          3          0          3*

15.Antonella Mandirola        1.597 (15°)     3,0       14,0     6          3          0          3

16.Fernando Gallardo            1.558 (19°)     3,0       13,5     6          3          0          3

17.Sabrina Leiva        1.629 (12°)     2,5       17,0     5          2          1*        3

18.Quimey Carvajal   1.587 (17°)     2,5       16,0     6          2          1          3

19.Lucas Maldonado 1.621 (13°)     2,0       18,0     6          2          0          4

20.Iris Ramos 1.451 (23°)     2,0       7,0*     6          2          0          4

21.Valentina Steinbrecher     1.458 (22°)     2,0       5,0*     6          2          0          4

22.Carlos Fiscante     1.690 (11°)     2,0       13,5     6          2          0          4

23.León Báez s/puntos          2,0       13        5,0*     6          2          0          4

24.Federico Archilla  s/puntos          2,0       4,0*     6          2          0          4

25.Nazareno Sotomayor        s/puntos          1,0       11,0     6          1          0          5

26.Austin Lendres      s/puntos          0,5       14,0     4          0          1*        5*

27.Vitto Rossi            1.470 (21°)     0,0       2          0          0          6*

Enlace: https://s2.chess-results.com/tnr1314400.aspx? Nota: Ds1 (Desempate Buchholz medio); * otro desempate; en cantidad de partidas (J) se indica las efectivamente jugadas. Podios x categorías: Absoluto (ELO 1.851/+): 1.Sandoval ($ 25.000), 2.Torres ($ 15.000), 3.Foschiatti ($ 10.000). Segunda (ELO 1.600/1.850): 1.Alderete, 2.D.Zsilavecz, 3.F.Zsilavecz. Tercera (ELO 0/1.599): 1.Santillán, 2.Mandirolla, 3.Gallardo. Sub 14: 1.Olavarría, 2.Orellana, 3.López. Sub 10: 1.Carvajal, 2.Lendres. Inicial (Principiantes y Amateur): 1.Báez, 2.Archilla, 3.Sotomayor.

