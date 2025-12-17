Sandoval, Torres y Foschiatti, el podio del Clementino

Sebastián Sandoval (4° preclasificado, con un ELO de 1.894 puntos) se adjudicó el primer puesto del Torneo Clausura Nelfo Clementino (suizo, 6 rondas, 15’ +10”), organizado por el Club de Ajedrez local (CARG), y disputado el sábado 13, en el Comité de la UCR, con el auspicio de Panadería La Fueguina.

RIO GRANDE.- El campeón sumó 5,5 puntos, superando sucesivamente a Quimey Carvajal (1° en Sub 10), Francisco Zsilavecz (3° en Segunda categoría), Federico Torres (máximo favorito y subcampeón en Absoluto) y Eduardo Saldivia; entabló en la penúltima ronda con Francisco Ortiz –a quien le llevaba medio punto-; y cerró su campaña venciendo a Lucas Igarzábal, al tiempo que Torres derrotaba a Ortiz. RONDA 4. T.Foschiatti-A.López y F.Gallardo-S.Leiva.

Tras Sandoval y Torres (5,0), quienes embolsaron $ 25.000 y $ 15.000 –respectivamente- se ubicaron 3.Tomás Foschiatti (4,5) -$ 10.000-, 4.Ortiz (4,0) e Igarzábal (4,0).

En las demás categorías triunfaron Tomás Alderete (4,0), en Segunda; Lorenzo Olavarría (4,0), en Sub 14; Julián Santillán (3,0), en Tercera; Quimey Carvajal (2,5), en Sub 10; y León Báez (2,0), en Inicial. TABLAS. Las consiguió Agustín Luna frente a Alexei Shirov.

La gira de Shirov

Tras sus pasos por Ushuaia y Río Grande, donde ofreció simultáneas y entabló en cada ciudad –respectivamente- con Agustín Luna y Tomás Alderete, el Gran Maestro español Alexei Shirov (ELO 2.610) jugó dos torneos en el Club Español, de Punta Arenas, imponiéndose con el puntaje ideal tanto en el Rápido (29/11; 8 rondas, 12’ + 5”, 31 participantes; 2.MI Matías Pérez 6; 3.CM José Soza 6; 4.Suraj Nadwani 5,5; 5.MF Hugo Frey 5; 26.Aníbal Adorno 2,5) como en el Blitz (30/11; 11 rondas, 3’ + 3”, 32 participantes; 2.MI Pérez 10; 3.CM Soza 7,5; 4.MF Frey 7,5; 5.Mauricio Santana 7; 26.Adorno 4,5). PREMIADOS. Al término del certamen, en la UCR, con la presencia de Gabriel Clementino

Y en la víspera finalizó 3° (5,5) en el Magistral Szmetan-Giardelli (americano, 9 rondas, 90’ +30”; categoría XII de la FIDE), realizado en Buenos Aires, delante del MI Faustino Oro (consiguió la segunda de 3 normas para GM) y del GM Diego Flores, con el mismo puntaje. El título quedó en poder del GM noruego Aryan Tari (6/25,25), siendo subcampeón el GM búlgaro Iván Cheparinov (6/23,00).

DESEMPEÑO DE SANDOVAL (ELO: 1.894/4°)

R M C Rival ELO (O) Pts. Res.

1 4 N Q.Carvajal 1.587 (17°) 2,5 1-0

2 4 B F.Zsilavecz 1.773 (9°) 3,0 1-0

3 1 N F.Torres 2.133 (1°) 5,0 1-0

4 2 B E.Saldivia 1.890 (5°) 4,0 1-0

5 1 N F.Ortiz 1.929 (3°) 4,0 tab

6 1 B L.Igarzábal 1.873 (6°) 4,0 1-0

Nota: R (ronda), M (mesa), C (color: blancas/negras), Pts. (puntos conseguidos por el rival).

TORNEO CLAUSURA “NELFO CLEMENTINO”

P/Ajedrecista ELO (O) Pts. Ds1. J G E P

1.Sebastián Sandoval 1.894 (4°) 5,5 20,5 6 5 1 0

2.Federico Torres 2.133 (1°) 5,0 21,0 6 5 0 1

3.Tomás Foschiatti 1.801 (8°) 4,5 18,0 6 4 1 1

4.Francisco Ortiz 1.929 (3°) 4,0 21,0 6 3 2 1

5.Lucas Igarzábal 1.873 (6°) 4,0 20,0 6 4 0 2

6.Eduardo Saldivia 1.890 (5°) 4,0 16,5 6 4 0 2

7.Tomás Alderete 1.846 (7°) 4,0 16,0 6 4 0 2

8.Lorenzo Olavarría 1.513 (20°) 4,0 15,5 6 4 0 2

9.Leonel Yanacón 1.954 (2°) 3,5 21,5 6 3 1 2

10.Benjamín Orellana 1.598 (14°) 3,5 17,0 6 3 1 2

11.Daniel Zsilavecz 1.757 (10°) 3,0 18,5 6 3 0 3

12.Julián Santillán 1.573 (18°) 3,0 8,7* 5 2 2* 2

13.Aaron López 1.594 (16°) 3,0 8,0* 5 3* 0 3

14.Francisco Zsilavecz 1.773 (9°) 3,0 16,0 5 3 0 3*

15.Antonella Mandirola 1.597 (15°) 3,0 14,0 6 3 0 3

16.Fernando Gallardo 1.558 (19°) 3,0 13,5 6 3 0 3

17.Sabrina Leiva 1.629 (12°) 2,5 17,0 5 2 1* 3

18.Quimey Carvajal 1.587 (17°) 2,5 16,0 6 2 1 3

19.Lucas Maldonado 1.621 (13°) 2,0 18,0 6 2 0 4

20.Iris Ramos 1.451 (23°) 2,0 7,0* 6 2 0 4

21.Valentina Steinbrecher 1.458 (22°) 2,0 5,0* 6 2 0 4

22.Carlos Fiscante 1.690 (11°) 2,0 13,5 6 2 0 4

23.León Báez s/puntos 2,0 13 5,0* 6 2 0 4

24.Federico Archilla s/puntos 2,0 4,0* 6 2 0 4

25.Nazareno Sotomayor s/puntos 1,0 11,0 6 1 0 5

26.Austin Lendres s/puntos 0,5 14,0 4 0 1* 5*

27.Vitto Rossi 1.470 (21°) 0,0 2 0 0 6*

Enlace: https://s2.chess-results.com/tnr1314400.aspx? Nota: Ds1 (Desempate Buchholz medio); * otro desempate; en cantidad de partidas (J) se indica las efectivamente jugadas. Podios x categorías: Absoluto (ELO 1.851/+): 1.Sandoval ($ 25.000), 2.Torres ($ 15.000), 3.Foschiatti ($ 10.000). Segunda (ELO 1.600/1.850): 1.Alderete, 2.D.Zsilavecz, 3.F.Zsilavecz. Tercera (ELO 0/1.599): 1.Santillán, 2.Mandirolla, 3.Gallardo. Sub 14: 1.Olavarría, 2.Orellana, 3.López. Sub 10: 1.Carvajal, 2.Lendres. Inicial (Principiantes y Amateur): 1.Báez, 2.Archilla, 3.Sotomayor.