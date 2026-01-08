Sanciones por uso irresponsable de los senderos en áreas naturales protegidas

La Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia, informa que guardaparques provinciales de la Zona Centro detectaron la presencia de motos de motocross circulando por el sendero de trekking al Cerro Michi, ubicado dentro de la Reserva Provincial Laguna Negra.

Se trata de una actividad prohibida en todas las áreas naturales protegidas de la provincia, ya que genera un alto impacto ambiental, produce erosión del suelo, deteriora la traza de los senderos y afecta el entorno natural que fue acondicionado para el uso público responsable.

Ante esta situación, el cuerpo de guardaparques labró las actuaciones correspondientes, se realizó el informe técnico y se dio inicio al procedimiento administrativo, que incluye la apertura de un expediente y la intervención del área legal para la aplicación de las sanciones previstas por la normativa vigente.

Posteriormente, y a partir del aporte de vecinos, se tomó conocimiento de registros audiovisuales publicados en redes sociales que evidencian hechos similares ocurridos con anterioridad en el mismo sector, los cuales también fueron incorporados al expediente en curso.

El sendero al Cerro Michi fue inaugurado en enero de 2025, luego de más de tres años de trabajo conjunto entre la Secretaría de Ambiente, el cuerpo de guardaparques, el Instituto Fueguino de Turismo y el Municipio de Tolhuin. Se trata de un espacio pensado para el disfrute de la comunidad y los visitantes, bajo criterios de conservación y uso responsable.

Al respecto, el jefe de Guardaparques de la Zona Centro, Patricio Blanco, señaló que, “el sendero al Cerro Michi es un espacio que costó mucho tiempo y esfuerzo acondicionar, y fue diseñado exclusivamente para caminatas. Cuidar estos lugares es una responsabilidad compartida.”

Desde la Secretaría de Ambiente se recuerda que el sendero está habilitado únicamente para trekking, no permitiéndose el ingreso con vehículos motorizados, bicicletas, caballos ni mascotas. El respeto por estas normas es fundamental para garantizar la conservación del área y la experiencia de quienes la visitan.

Asimismo, se invita a la comunidad a colaborar con el cuidado de las áreas protegidas, y a dar aviso de manera inmediata sobre cualquier actividad no permitida a través de los canales oficiales, ya que la participación ciudadana resulta clave para proteger estos espacios que son patrimonio de todos.