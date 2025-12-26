Sancionaron ley que modifica la coparticipación provincial

En la quinta sesión ordinaria fue sancionado el proyecto de Ley presentado por el bloque del PJ que modifica la Ley provincial Nº 892 en su inciso c) sobre coparticipación. La iniciativa busca evitar la pérdida de recursos de los municipios.

“El alivio fiscal de parte de la empresa Terra Ignis debe quedar a cargo de quien tomó la decisión de hacerse cargo de este negocio, que es el Gobierno de la Provincia”, señaló la legisladora María Victoria Vuoto. Agregó que en el convenio “hay una baja directa de regalías de doce puntos porcentuales a diez. Eso implica una pérdida de recursos de los municipios”, señaló en el Recinto.

El eje central de la reforma que propone el asunto Nº 518/25 reside en la modificación del inciso c) del artículo 4º de la normativa vigente. A partir de esta sanción el conjunto de los municipios percibirá el 28% de los ingresos en concepto de regalías hidrocarburíferas.

Este incremento porcentual funciona como un mecanismo compensatorio directo. Según explicó Vuoto la medida responde a la necesidad de neutralizar la pérdida de recursos derivada del reciente traspaso de áreas operadas por YPF a la firma estatal Terra Ignis. Bajo el nuevo convenio, la alícuota de regalías sufrió una reducción de dos puntos (pasando del 12% al 10%), un «alivio fiscal» cuya carga financiera será asumida íntegramente por el Ejecutivo Provincial.

“Será un incremente porcentual de la coparticipación de las regalías del total de las operaciones que se desarrollen en la Provincia para compensar la pérdida de recursos que los Municipios deberían afrontar si no existiera esta herramienta”, enfatizó la parlamentaria durante el debate en el Recinto.

Por otro lado, la Parlamentaria señaló que “esta modificación, garantiza la continuidad de los puestos de trabajo y del desenvolvimiento de la actividad de hidrocarburos en la Provincia”. Además opinó que se asegura “que esa decisión que ha tomado el Ejecutivo provincial la cargue con sus propios recursos y no con recursos ajenos. Creo que el rol como Legisladores justamente es ese, que es el de encontrar los equilibrios para que en esta provincia cada cual pueda cumplir sus competencias”.

La sanción de esta ley se dio en paralelo a la ratificación de la cesión por 10 años de los derechos de explotación sobre las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego a favor de Terra Ignis.