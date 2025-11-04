San Mayol y Reta en el Mundial del Turismo Rural

Reta y San Mayol representarán a Tres Arroyos en el Mundial del Turismo Rural, el certamen que reúne a 64 destinos bonaerenses para destacar los encantos del interior provincial.

BUENOS AIRES.- Hoy, 4 de noviembre, comienza una nueva edición del Mundial del Turismo Rural, el certamen que busca elegir la mayor joya oculta de la Provincia de Buenos Aires entre 64 atracciones rurales que se enfrentarán en duelos eliminatorios, con votaciones abiertas al público.

Organizado por Puebleando.arg, la comunidad digital dedicada a descubrir y promover los pueblos y rincones del turismo rural en Argentina, esta segunda edición propone una experiencia participativa para visibilizar los destinos más auténticos de la provincia. A lo largo de todo el mes de noviembre, los seguidores podrán votar en las historias de Instagram (@puebleando.arg) para decidir cuáles atracciones avanzan de ronda hasta consagrar a la gran ganadora.

En esta edición, Tres Arroyos vuelve a decir presente con Reta, en la categoría Pueblos con playa, y con el Sagrado Corazón de Jesús de San Mayol, en la categoría Iglesias de pueblos. Ambos competirán con destinos de distintas regiones bonaerenses por un lugar entre los finalistas del certamen.

La iglesia Sagrado Corazón de Jesús representará a San Mayol en el Mundial de Turismo Rural. GENTILEZA: Juan Carlos Riccelli.

“Nuevamente estamos participando con dos de nuestros destinos: San Mayol y Reta. Reta, si bien es un destino de sol y playa, se encuentra enmarcado en un entorno rural que potencia su atractivo. Para nosotros es muy importante que nos hayan tenido en cuenta en esta competencia que surge del interés personal de una pareja de viajeros, que a través de sus recorridos fueron conociendo y fotografiando diversos lugares de la provincia”, expresó Carolina Goicochea, directora de Turismo de Tres Arroyos.

“En una preselección tan amplia, contar con estos dos lugares representando a nuestro distrito es un orgullo. El año pasado llegamos a instancias muy avanzadas y esperamos este año mejorar el desempeño, que depende del voto del público. Estamos muy contentos porque esta es una nueva forma de contacto con potenciales visitantes, que pueden conocer lo que tenemos en el distrito: perlitas como Reta, una playa agreste rodeada de médanos y fauna autóctona, y San Mayol, un pequeño pueblo rural de apenas 50 habitantes, con una arquitectura que deslumbra y valiosas historias de vida”, agregó.

El Mundial del Turismo Rural contará con 64 participantes, seleccionados por el equipo de Puebleando.arg a partir de recomendaciones de la comunidad y postulaciones de los municipios. En total, habrá representantes de 62 localidades y 49 municipios, distribuidos en 23 categorías. La llave completa de los duelos puede descargarse para seguir el fixture, realizar pronósticos y comparar resultados con los oficiales.

San Mayol, un pueblo sencillo como su gente, ideal para una estancia de conexión con la naturaleza. GENTILEZA: Juan Carlos Riccelli.

El calendario del certamen se desarrollará durante todo noviembre:

Primera fase: del 4 al 7 de noviembre. / Segunda ronda: del 11 al 14. / Octavos de final: 18 y 19. / Cuartos de final: 20 y 21. / Semifinales: 25 y 26. / Tercer puesto: 27. / Gran final: 29 y 30 de noviembre

Cada enfrentamiento se definirá por votación popular en Instagram, fomentando la participación ciudadana y el orgullo por los pueblos bonaerenses.

Con seis fases eliminatorias y un espíritu participativo, el Mundial del Turismo Rural vuelve a poner en el mapa a los pueblos bonaerenses y a celebrar su identidad, historia y belleza natural.

Acerca de Puebleando.arg:

Puebleando.arg es una comunidad creada por una familia viajera que recorre pueblos y ciudades de toda la Argentina, compartiendo historias, paisajes y experiencias con su gente. Con más de 300 localidades visitadas, su trabajo contribuye a mantener vivas las tradiciones y el valor del turismo rural. IG @puebleando.arg

FUENTE: Cristela Cicaré & Sandra Kan.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Reta y San Mayol representarán a Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, en el Mundial del Turismo Rural. GENTILEZA: Juan Carlos Riccelli