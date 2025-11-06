San Martín goleó a Real Madrid Azul y es el campeón 

San Martín no dejó dudas frente a Real Madrid Azul, lo venció por 45-28 (PT: 22-14) en la segunda final del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), y se adjudicó el título del certamen que cierra la temporada de dicha entidad.

RIO GRANDE.- Dos semanas antes, también en el Gimnasio Municipal de la Margen Sur, y en el primer juego al mejor de tres, los dirigidos por Brisa Basilio se habían puesto en ventaja, con un más apretado 43-37.

El Decano metió un parcial de 5-0 en los primeros 5’ del duelo, y de 6-0 en la reanudación (28-14), con lo cual definió en forma anticipada el partido. SUBCAMPEON. Real Madrid Azul terminó el Clausura con 3 victorias y 3 derrotas.

Sebastián Cossio (13), Jeremías Obispo (8) y Juan Soria (6) fueron los mayores anotadores en el vencedor, mientras que Leandro Muñoz convirtió 10 goles en el xeneize (5 desde los 7 metros).

Fueron premiados los mencionados Cossio (goleador) y Obispo (figura de la final), además de Exequiel Alvarez (mejor jugador), todos del ganador; y Facundo Burgos (mejor arquero), del subcampeón. ASISTENCIA. Salinas, marcado por Ramírez, ya cedió a Herrera, quien se escapa de Molina.

También se destacó Nicolás Salinas, con 7 asistencias (6 en el PT). San Martín lanzó con una altísima efectividad (69%), contra un 47 % del contrincante. Y sus arqueros detuvieron un 36% de los remates ajenos, contra un escaso 22% de la dupla contraria.

SAN MARTIN 45 * 28 REAL MADRID AZUL

N°/Jugador G A D As. N°/Jugador G A D As.

16.Matías Lupani -13 -6 -8 0 1.Facundo Burgos -22 -7 -2 0

76.Jeremías Obispo 8 2 0 0 3.Brayan Hernández 0 0 0 0

70.Nicolás Salinas 2 1 1 7 7.Jonatan Berger 3 3 1 1

10.Juan Soria 6 3 2 3 6.Joaquín Obispo 2 1 4

83.Herrera 2 0 0 0 41.Maciel 0 0 1 0

77.Sebastián Cossio 13 3 0 1 10.Enzo Molina 2 5 4 2

78.Exequiel Alvarez 2 1 0 2 4.Leandro Muñoz 10 4 1 0

82.Juan Barría -15 -10 -7 1 30.Mario Trujillo -23 -6 -5 0

22.Pablo Triviño 0 0 0 0 11.Agustín Flores 3 0 0 0

75.Facundo Pérez 3 3 2 1 38.Zacarías Ramírez 5 0 3 1

74.Thiago Cobián 0 0 0 2 20.William Berger 2 1 0 0

79.Centurión 0 0 0 2 46.Guillermo González 0 1 0 0

4.Emanuel Mansilla 1 0 0 0 17.Sebastián Sosa 1 1 1 0

81.Nahuel Aguilera 4 0 1 1 19.Ampuero 0 0 0 0

15.Diego Cossio 4 0 1 3

8.Montaña 0 0 0 1

E: Brisa Basilio 45 13 7 24 E: Facundo Balza 28 16 15 7

Progresión (c/5’): PT: 4-0/6-2/11-6/15-9/19-12/22-14. ST: 28-14/33-18/37-22/39-23/42-25/45-28. % ataque (goles/remates): SM 69 % (45/65), RMA 47 % (28/59). % arqueros (atajadas/tiros al arco): SM 36 % (23/60): Lupani 31 % (6/19), Barría 40 % (10/25); RMA 22 % (13/58): Burgos 24 % (7/29), Trujillo 21 % (6/29). Penales: SM 5 (5 goles: S.Cossio 3, Je.Obispo 2), RMA 6 (5 goles de Muñoz; 1 atajado por Lupani a J.Berger). Pérdidas/Recuperos: SM 18/8, RMA 24/7. Exclusiones: SM 6 (Soria, Salinas, Cobián, Aguileera, Mansilla y S.Cossio 1), RMA 6 (Sosa y Muñoz 2; Jo.Obispo y J.Berger 1). Amonestados: SM 1 (Salinas), RMA 0. Descalificados: no hubo. Arbitros: Fabricio Vinderola/Fabián Séspere. Motivo: CampeonatoClausuraComHandTdF 2025 (2° final, masculino). Gimnasio: municipal Margen Sur (02/11). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de los arqueros; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.

CLAUSURA COMHANDTDF 2025

Rama Día Gimnasio Partido Res.

Masculina 30/08 Margen S.Martín-R.Madrid Azul 32-30

Masculina 30/08 Margen R.Madrid Ama.-Universit. 32-44

Masculina 06/09 Margen R.Madrid Azul-Universit. 30-35

Masculina 14/09 Margen R.Madrid Ama.-S.Martín 23-39

Masculina 21/09 Malvinas Universitario-San Martín 32-35

Masculina 11/10 Malvinas RM Azul-RM Amarillo 49-28

Mascul-Sf1 14/10 Margen S.Martín-R.Madrid Ama. 49-31

Mascul-Sf2 16/10 Margen Universit.-R.Madrid Azul 32-44

Mascul-F1 18/10 Margen S.Martín-R.Madrid Azul 43-37

Mascul-F2 02/11 Margen R.Madrid Azul-S.Martín 28-45

POSICIONES * MASCULINO

P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

1.San Martín (1°Cl) 18 6 6 0 0 243 45,50 181 30,17 +62

2.R.Madrid Azul (3°Cl) 9 6 3 0 3 218 36,33 215 35,83 +3

3.Universitario (2°Cl) 6 4 2 0 2 143 35,75 142 35,50 +2

4.R.Madrid Amarillo (4°Cl) 0 4 0 0 4 114 28,50 181 45,25 -67