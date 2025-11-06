Deportes

San Martín goleó a Real Madrid Azul y es el campeón 

jueves 6 de noviembre de 2025
San Martín no dejó dudas frente a Real Madrid Azul, lo venció por 45-28 (PT: 22-14) en la segunda final del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), y se adjudicó el título del certamen que cierra la temporada de dicha entidad.

RIO GRANDE.- Dos semanas antes, también en el Gimnasio Municipal de la Margen Sur, y en el primer juego al mejor de tres, los dirigidos por Brisa Basilio se habían puesto en ventaja, con un más apretado 43-37.

El Decano metió un parcial de 5-0 en los primeros 5’ del duelo, y de 6-0 en la reanudación (28-14), con lo cual definió en forma anticipada el partido.

SUBCAMPEON. Real Madrid Azul terminó el Clausura con 3 victorias y 3 derrotas.

Sebastián Cossio (13), Jeremías Obispo (8) y Juan Soria (6) fueron los mayores anotadores en el vencedor, mientras que Leandro Muñoz convirtió 10 goles en el xeneize (5 desde los 7 metros). 

Fueron premiados los mencionados Cossio (goleador) y Obispo (figura de la final), además de Exequiel Alvarez (mejor jugador), todos del ganador; y Facundo Burgos (mejor arquero), del subcampeón.

ASISTENCIA. Salinas, marcado por Ramírez, ya cedió a Herrera, quien se escapa de Molina.

También se destacó Nicolás Salinas, con 7 asistencias (6 en el PT). San Martín lanzó con una altísima efectividad (69%), contra un 47 % del contrincante. Y sus arqueros detuvieron un 36% de los remates ajenos, contra un escaso 22% de la dupla contraria.

SAN MARTIN           45 * 28            REAL MADRID AZUL

N°/Jugador    G         A         D         As.      N°/Jugador    G         A         D         As.

16.Matías Lupani       -13      -6        -8        0          1.Facundo Burgos      -22      -7        -2            0

76.Jeremías Obispo    8          2          0          0          3.Brayan Hernández  0          0          0            0

70.Nicolás Salinas     2          1          1          7          7.Jonatan Berger        3          3          1            1

10.Juan Soria  6          3          2          3          6.Joaquín Obispo       2          1          4         

83.Herrera      2          0          0          0          41.Maciel       0          0          1          0         

77.Sebastián Cossio   13        3          0          1          10.Enzo Molina         2          5          4            2

78.Exequiel Alvarez  2          1          0          2          4.Leandro Muñoz       10        4          1            0

82.Juan Barría            -15      -10      -7        1          30.Mario Trujillo       -23      -6        -5            0         

22.Pablo Triviño        0          0          0          0          11.Agustín Flores      3          0          0            0

75.Facundo Pérez       3          3          2          1          38.Zacarías Ramírez  5          0          3            1

74.Thiago Cobián      0          0          0          2          20.William Berger     2          1          0            0         

79.Centurión  0          0          0          2          46.Guillermo González         0          1          0            0

4.Emanuel Mansilla   1          0          0          0          17.Sebastián Sosa      1          1          1            0

81.Nahuel Aguilera    4          0          1          1          19.Ampuero    0          0          0          0

15.Diego Cossio         4          0          1          3

8.Montaña      0          0          0          1

E: Brisa Basilio         45        13        7          24        E: Facundo Balza      28        16        15            7

Progresión (c/5’): PT: 4-0/6-2/11-6/15-9/19-12/22-14. ST: 28-14/33-18/37-22/39-23/42-25/45-28. % ataque (goles/remates): SM 69 % (45/65), RMA 47 % (28/59). % arqueros (atajadas/tiros al arco): SM 36 % (23/60): Lupani 31 % (6/19), Barría 40 % (10/25); RMA 22 % (13/58): Burgos 24 % (7/29), Trujillo 21 % (6/29). Penales: SM 5 (5 goles: S.Cossio 3, Je.Obispo 2), RMA 6 (5 goles de Muñoz; 1 atajado por Lupani a J.Berger). Pérdidas/Recuperos: SM 18/8, RMA 24/7. Exclusiones: SM 6 (Soria, Salinas, Cobián, Aguileera, Mansilla y S.Cossio 1), RMA 6 (Sosa y Muñoz 2; Jo.Obispo y J.Berger 1). Amonestados: SM 1 (Salinas), RMA 0. Descalificados: no hubo. Arbitros: Fabricio Vinderola/Fabián Séspere. Motivo: CampeonatoClausuraComHandTdF 2025 (2° final, masculino). Gimnasio: municipal Margen Sur (02/11). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de los arqueros; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.

CLAUSURA COMHANDTDF 2025

Rama  Día      Gimnasio        Partido           Res.

Masculina       30/08   Margen           S.Martín-R.Madrid Azul       32-30

Masculina       30/08   Margen           R.Madrid Ama.-Universit.    32-44

Masculina       06/09   Margen           R.Madrid Azul-Universit.     30-35

Masculina       14/09   Margen           R.Madrid Ama.-S.Martín      23-39

Masculina       21/09   Malvinas        Universitario-San Martín      32-35

Masculina       11/10   Malvinas        RM Azul-RM Amarillo         49-28

Mascul-Sf1     14/10   Margen           S.Martín-R.Madrid Ama.      49-31

Mascul-Sf2     16/10   Margen           Universit.-R.Madrid Azul     32-44

Mascul-F1      18/10   Margen           S.Martín-R.Madrid Azul       43-37

Mascul-F2      02/11   Margen           R.Madrid Azul-S.Martín       28-45

POSICIONES * MASCULINO

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc       Prom.  Df.

1.San Martín (1°Cl)   18        6          6          0          0          243      45,50   181      30,17   +62

2.R.Madrid Azul (3°Cl)         9          6          3          0          3          218      36,33   215            35,83   +3

3.Universitario (2°Cl)           6          4          2          0          2          143      35,75   142            35,50   +2

4.R.Madrid Amarillo (4°Cl)  0          4          0          0          4          114      28,50   181            45,25   -67

