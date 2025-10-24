San Isidro y Camioneros, finalistas del certamen Clausura

Vuelve el clásico moderno a definir una nueva corona: San Isidro y Camioneros arribaron el miércoles por la noche a la Gran Final del certamen Clausura de Futsal AFA en la máxima divisional, la cual se jugará una vez que el seleccionado riograndense vuelva de su incursión por tierras coloradas.

RIO GRANDE.- En primer término, quien salió airoso de su duelo con Luz y Fuerza fue el Tachero quien llegó al cotejo revancha con un triunfo y una diferencia exigua en el marcador, y a diferencia de lo ocurrido en el primer match, el respeto que se tuvieron ambos fue demasiado.

No hubo una presión alta para impedir una salida clara, la marca asfixiante se dio en mitad de cancha donde se impidió que llegasen con claridad a los arcos y que los dos equipos pudiesen elaborar jugadas colectivas; a los dos les costó muchísimo generar situaciones claras.

Y el punto de quiebre de la primera etapa se dio a los 11:33 y fueron los pibes del Eléctrico, Benja y Lisi, quienes armaron una pared por derecha y cedieron el balón a Brian Valderas que ingresando en diagonal conectó la misma para mandarla a la red.

Hasta ese momento la serie estaba igual y si bien restaban tres cuartos de partidos, ya muchos se imaginaban una nueva definición desde el punto penal.

Hasta el cierre de la primera etapa no ocurrió demasiado, aunque a cinco segundos del cierre pasó de todo. San Isidro salió de contra con Gaby Sánchez llevando la pelota y sobre la raya lo cruzó Román Andrade con un brazo en el rostro, roja directa clara (primero le habían mostrado amarilla, luego el juez dijo que se había equivocado de tarjeta), sin embargo no sólo hubo roja para el infractor, sino también para la víctima quien aparentemente le arrojó una patada desde el piso, en síntesis, los dos perdieron jugadores importantes, más aún el Santo que tiene en Gaby a su armador y goleador.

Los primeros instantes del complemento donde ambos jugaron con un hombre menos en sus formaciones no pasó demasiado pese a que el Eléctrico tuvo un poco más determinación de ir a buscar el segundo gol.

Sobre los 6 minutos, San Isidro llegó a la igualdad con una escapada por izquierda de Fran Contreras y posterior pase al segundo palo para que Leonidas González anotase el gol, y minutos más tarde el Tachero se puso arriba gracias a una jugada antigua y que le está dando muchos dividendos, pelota al pivot, esta vez fue Martín Pedraza quien se posteó y de media vuelta mandó a la pelota adentro para el 2 a 1.

El Eléctrico fue y fue, pero sin la frescura de siempre, y cuando logró romper la defensa apareció el Laucha López quien detuvo pelotas importantes y cuando el partido se moría y el rival se la jugaba con arquero jugador, Rodrigo Ojeda cortó un pase muy anunciado y desde su campo mandó la pelota a la red para sellar la serie.

Más tarde fue el turno de Camioneros, quien no comenzó bien, porque si bien le dieron la pelota, Rosario lo esperó para salir de contra y Wlady González primero y Maxi Ferreyra después, pusieron el 2 a 0 con sendas jugadas a dos bandas.

Sobre el cierre de la etapa apareció una combinación entre Perpetto y Camino para que el goleador descontara y se fueran al descanso con más aire.

Tardó mucho el Camión en llegar a la igualdad, fue a los 11:07 cuando fue Camino quien asistió al histórico Perpetto y a los 16:19 fue Seba Delfor quien se anotó con un gol propio, como en casa partido importante y le dio el 3 a 2 a su equipo, elenco que fue el que más buscó el partido toda noche, sin muchas luces pero con el empuje de siempre.

San Isidro 3 – 1 Luz y Fuerza

San Isidro: Leonidas González, Martín Pedraza y Rodrigo Ojeda.

Luz y Fuerza: Brian Valderas.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Christian Farieri.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsados Gabriel Sánchez (San Isidro) y Román Andrade (Luz y Fuerza) por agresión mutua.

Rosario 2 – 3 Camioneros

Rosario: Wladimir González y Maximiliano Ferreyra.

Camioneros: Aaron Camino, Facundo Perpetto y Sebastián Delfor.

Arbitros: Carlos Lazarte y Diego Marín.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsado Wladimir González por doble amarilla.

Clausura – Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Aaron Camino Camioneros 23

Wladimir González Rosario RG 22

Gabriel Sánchez San Isidro 16

Gonzalo González San Isidro 13

Braian Sánchez Defensores del Sur 13

Brian Valderas Luz y Fuerza 11

Raúl Romero Arsenal FC 10

Gustavo Chávez Defensores del Sur 8

Maximiliano Ferreyra Rosario RC 8

Iván Giorgis Defensores del Sur 8

Jeremías Ponce Camioneros 8

Tomás Sotomayor Escuela Argentina 8

Lisandro Velásquez Luz y Fuerza 8