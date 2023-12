San Isidro terminó como había arrancado, a puro festejo

Se bajó la persiana para el Futsal AFA local en la máxima categoría, el sábado por la noche se disputó la segunda final de la Copa Anual entre San Isidro y ADEFU, y el Tachero volvió a derrotar al Naranja por 4-1 -la primera final fue 5-0-, y de esta manera se convirtió en el mejor elenco de la temporada en esta ciudad.

RIO GRANDE.- El Aurinegro tuvo un medio año de ensueño donde alcanzó todo lo que se propuso: la Copa de Verano al golear a Camioneros, el Torneo Apertura al pasar por encima a Estrella Austral, la clasificación al Regional de la LNFA y luego a la fase final pese a caer en la final frente a Camioneros, y fue el representante Patagónico Sur en la Copa Argentina. Rodrigo Ojeda lo grita con alma y vida; fue de lo más regular. (Foto Gentileza Patita Andrade).

Justamente a partir de esta participación el equipo se cayó a pedazos en el cierre del Clausura, renunció su técnico Sergio Sáenz, y de la mano de Juan Sánchez comenzó una reconstrucción (sobre todo anímica) que lo llevó a conquistar este título.

En esta final la historia fue muy diferente a la primera donde el Naranja no compitió; aquí salió a moverlo bien arriba o presionó en todos los sectores para que no pudiese jugar cómodo, y lo único que consiguió fue que el Tachero no tuviese tanta profundidad cuando gana la línea de ventaja, pero luego, San Isidro no se puso nervioso en la tenencia de pelota que siempre fue su fuerte y controló el juego desde allí.

La primera conquista de San Isidro llegó de pelota parada, a la salida de un tiro libre, los de Juan Sánchez metieron laboratorio, entre Ojeda y Sánchez buscaron a Lucas Vera y este devolvió la pelota a Sánchez que llegando al encuentro de esta, sacó un zurdazo junto al palo para el 1-0, golazo.

No tardó demasiado ADEFU en llegar a la igualdad; un remate potente de larga distancia de Geber Muñoz no fe controlado por Triviño y del rebote, el reaparecido Gonzalo Lafuente estampó la igualdad con la cual se fueron al descanso.

En el complemento el Tachero volvió a pegar primero y nuevamente de pelota parada; Lucas Vera jugó la pelota al corazón del área y de taco Rodrigo Ojeda puso el 2-1, resultado que se amplió minutos después otra vez por intermedio de Gaby Sánchez quien cortó una salida por la banda y se fue de contra para definir de derecha.

Ya en el cierre del juego y con el Naranja buscando con arquero jugador y regalando espacios, le permitió a Gastón Cornejo tomar una pelota en defensa y de primera buscar el arco contrario desde su campo y acertar la ejecución para hacer ingresar la pelota por el medio de la portería y concretar el 4-1 final que le dio un enorme título a su equipo.

ADEFU 1 – 4 San Isidro

ADEFU: Sergio Vázquez; Facundo Gandolfi, Geber Muñoz, Gonzalo Lafuente y Julio Chávez. Fi. Nicolás Calvo, Joel Coronel, Gustavo Muñoz, Lucas Torres, Guillermo Andrade, Emanuel Quiroga, Pablo Machado, Gonzalo Cárcamo. DT: Matías García.

San Isidro: Mauro Triviño; Lucas Vera, Rodrigo Ojeda, Gabriel Sánchez y Gastón Cornejo. Fi. Alejandro Peña, Gonzalo González, Franco Toledo, Nicolás Gallo, Nicolás Ruiz, Sebastián Villarroel, Maximiliano Ferreyra, Braian Fucietti, Luca Sarmiento y Santiago Ferreyra. DT; Juan Sánchez.

Arbitros: Andrés Albarracín y Diego Marín.

Estadio: Gimnasio Provincial Jorge Muriel de Chacra IV.

Goles: Gabriel Sánchez (San Isidro), Gonzalo Lafuente (ADEFU), Rodrigo Ojeda (San Isidro), Gabriel Sánchez (San Isidro) y Gastón Cárcamo (San Isidro).

Primer tiempo: Empate 1-1.

Incidencias: Expulsado Facundo Gandolfi en ADEFU por doble amarilla.

Historial – Tras la pandemia

2021 – Copa Centenario ADEFU (1) Camioneros

2021 – Apertura ADEFU (2) Metalúrgico

2021 – V CCRG Camioneros (2) Metalúrgico

2021 – Clausura Camioneros (3) Metalúrgico

2021 – Copa Anual Camioneros (4) ADEFU

2022 – Apertura Camioneros (5) San Isidro

2022 – Clausura Camioneros (6) ADEFU

2022 – VI CCRG San Isidro (1) Camioneros

2022 – Copa Anual Camioneros (7) San Isidro

2023 – Apertura San Isidro (2) Estrella Austral

2023 – VII CCRG Camioneros (8) San Isidro

2023 – Clausura ADEFU (3) Camioneros

2023 – Copa Anual San Isidro (3) ADEFU

(*) La cantidad de títulos de cada institución.