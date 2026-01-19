Salud puso en marcha el sistema de turnos online Portal de Pacientes

La plataforma online permite a la ciudadanía gestionar turnos médicos y acceder a documentos de manera simple, segura y centralizada, modernizando el vínculo con el sistema público de salud.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS informa que se encuentra operativo y a disposición de toda la comunidad el Portal de Pacientes, una herramienta digital diseñada para facilitar y agilizar el acceso a la atención sanitaria en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Se puede ingresar a traves de https://pacientes.tdf.gob.ar

Esta iniciativa representa un paso concreto en la modernización y la mejora continua de la salud pública, priorizando la comodidad y la autonomía de los ciudadanos. La implementación de esta plataforma refleja la decisión política de incorporar tecnología al servicio de la gente, optimizando recursos, reduciendo tiempos de espera y garantizando un acceso más equitativo y ordenado a los servicios de salud en toda la provincia.

El portal funciona las 24 horas y permite de manera autogestionada:

• Solicitar, cancelar y reprogramar turnos para consultas ambulatorias.

• Visualizar y descargar documentos personales como órdenes médicas, recetas, certificados e informes de estudios.

• Gestionar turnos para familiares a cargo, previa acreditación del vínculo solicitándolo vía email (portalpaciente@tierradelfuego.gob.ar) o de forma presencial.

• Recibir recordatorios automáticos por email 48 horas antes de cada turno.

¿Cómo registrarse?

El registro es simple y seguro. Los usuarios deben ingresar al sitio web, completar sus datos personales (DNI, sexo, fecha de nacimiento) y un email válido. El sistema enviará un correo para que puedan crear su contraseña y finalizar el proceso. En caso de olvido, la contraseña puede recuperarse directamente desde la página de inicio.

Aspectos a tener en cuenta:

• El servicio está destinado exclusivamente para la gestión de turnos de consultas ambulatorias.

• Para el día de la atención, el paciente debe presentarse con su DNI, la orden de interconsulta si corresponde, y el bono de la obra social si ésta lo requiere.

• Si no hay turnos disponibles online para una especialidad, se recomienda consultar nuevamente la semana siguiente o solicitarlo de manera presencial. Los casos de urgencia deben dirigirse a la guardia.

Para consultas o asistencia técnica relacionada con el uso de la plataforma, el canal oficial de soporte es a través del mail: portalpaciente@tierradelfuego.gob.ar

El Portal de Pacientes se consolida así como un puente digital entre la comunidad y el sistema de salud, haciendo más eficiente la gestión y fortaleciendo el derecho a una atención de calidad.