Salud en Comunidad: Jornada de atención por orden de llegada

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a la comunidad a participar de la jornada “Centro Abierto: Salud en Comunidad”, que se realizará el sábado 18 en el horario de 10 a 13 horas, en el Centro de Salud Municipal, ubicado en la calle 12 de Octubre 951.

La propuesta continúa garantizando controles gratuitos y acompañamiento profesional en distintas estaciones de salud, con atención por orden de llegada y sin turno previo.

Durante la jornada se brindarán servicios en enfermería (controles básicos), pediatría, agudeza visual, testeos de VIH y sífilis, nutrición enmarcada en el programa “Sal de Mi Corazón”.

Cabe mencionar que la actividad forma parte de las acciones que impulsa la Municipalidad, para acercar servicios de prevención, control y promoción de la salud a toda la comunidad.