Salud actualizó los criterios de vigilancia y control de coqueluche

Ante el aumento de casos registrado este año y en un contexto de coberturas de vacunación desiguales entre jurisdicciones, el Ministerio de Salud de la Nación publicó una guía nacional que actualiza los criterios de detección, prevención y control del coqueluche, con foco en la protección de los grupos más vulnerables.

El Ministerio de Salud de la Nación publicó la guía “Coqueluche: vigilancia, prevención y control”, una herramienta técnica clave para fortalecer la respuesta sanitaria a esta enfermedad. Frente al aumento de casos registrado durante 2025 en el país y en la región, la iniciativa busca mejorar la detección temprana, ordenar la vigilancia epidemiológica y reforzar la vacunación, en un escenario caracterizado por coberturas con marcadas diferencias entre las diferentes jurisdicciones del país.

La coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa y prevenible por vacunación, que representa un riesgo significativo para los lactantes pequeños, el grupo con mayor morbimortalidad asociada. En este contexto, la guía adquiere especial relevancia al brindar lineamientos actualizados para orientar a los equipos de salud en la toma de decisiones sanitarias destinadas a reducir el impacto de la enfermedad, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

La guía está dirigida a equipos de salud, con especial énfasis en los del Primer Nivel de Atención, por su rol estratégico en la detección temprana, el control de contactos estrechos y la promoción de la vacunación. El documento subraya la importancia del manejo clínico oportuno ante la sospecha de coqueluche, incluyendo el inicio inmediato del tratamiento antibiótico, la evaluación del riesgo, la derivación adecuada y el seguimiento de los contactos estrechos, como parte de una estrategia integral para reducir la transmisión y la gravedad de la enfermedad.

El documento también incluye la actualización de la Norma de Vigilancia Epidemiológica con nuevas definiciones y clasificaciones de caso. Esto proporciona criterios claros para la detección precoz y permite unificar criterios de estudio, abordaje y análisis en todo el país. También destaca el fortalecimiento de la notificación inmediata de los casos sospechosos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), la articulación con las áreas de epidemiología jurisdiccionales y la implementación de medidas de control ante casos confirmados o brotes.

En materia de prevención, la guía recuerda que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir la coqueluche y reducir sus formas graves, de manera segura y efectiva. Es importante tener en cuenta que en nuestro país se viene observando un descenso progresivo de las coberturas que alcanzó los valores más bajos de los últimos 12 años en 2023. Si bien en 2024 se logró revertir esta situación, es necesario definir acciones específicas de recupero de esquemas y revertir la acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad.

Para ello, la nueva herramienta refuerza la vacunación en embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación como estrategia clave para reducir la morbimortalidad en niños pequeños y la actualización de los esquemas de vacunación en todos los grupos objetivo, promoviendo el acceso en centros de salud habilitados y el abordaje territorial en comunidades con mayor vulnerabilidad. También establece lineamientos para la vacunación en situación de brote y el recupero de esquemas atrasados.

Con esta nueva guía, el Ministerio de Salud de la Nación refuerza su rol rector en la vigilancia, la prevención y el control de coqueluche. A través de directrices claras y comunes para todo el territorio nacional se busca fortalecer la respuesta sanitaria a esta enfermedad, mejorar la sensibilización de los equipos de salud para la captación activa y reducir diferencias de cobertura entre jurisdicciones.