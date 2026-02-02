Salida turística de adultos mayores a la Casa de Pioneros

Se trata de una jornada impulsada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, la cual incluyó una caminata, una visita guiada por la Casa de Pioneros y un espacio de merienda y encuentro.

En el marco de las propuestas recreativas destinadas a personas adultas mayores, el Municipio de Río Grande -a través del Centro Municipal de Bienestar “Papa Francisco”- llevó adelante una salida turística en articulación con el área de Turismo.

La jornada tuvo su punto de encuentro en el Centro de Bienestar “Papa Francisco”, desde donde las y los participantes iniciaron una caminata hasta la Casa de Pioneros, un espacio con una valiosa historia ligada a los orígenes de la comunidad de Río Grande. Allí fueron recibidos por Susana y Rubén, anfitriones del lugar, quienes acompañaron el recorrido y compartieron la historia familiar como el valor patrimonial del lugar.

Durante la visita, los adultos mayores recorrieron los distintos ambientes del lugar, donde se conservan objetos, fotografías y elementos originales de la época. El circuito incluyó un sector que se mantiene tal como se encontraba en el período en que fue habitado por los antepasados de la familia, lo cual permitió un acercamiento directo a la historia local y a las costumbres de aquellos tiempos.

A su vez, la actividad contó con una merienda compartida al lado de un fogón que propició el intercambio de charlas, recuerdos y anécdotas, generando un clima de encuentro y disfrute. La propuesta se extendió durante 2 horas, contando con el acompañamiento permanente del equipo municipal y de los anfitriones del lugar.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas municipales orientadas a promover el bienestar integral, la socialización y el acceso a experiencias culturales y turísticas para las personas adultas mayores, fortaleciendo los espacios de encuentro y poniendo en valor la historia y la identidad de Río Grande.