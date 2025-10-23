Salas y Rojas, en Camboriú

En la segunda jornada del Campeonato Mundial de Levantamiento de Potencia (Powerlifting), del Comité Global de Powerlifting (GPC, por su sigla en inglés), que se disputa en Camboriú (Brasil), se presentarán los pesistas riograndenses Lucas Salas (21 años) y Héctor Rojas (45 años), ambos en la Powerlifting Raw, en las categorías Juvenil (-82,5 kilos) y Master 2 (-110,0 kilos), respectivamente.
RIO GRANDE.- Ayer competían la Master 1 Soledad Gómez (-82,5 kilos), en Powerlifting Raw; y el Master 2 Guillermo Rodríguez (-75 kilos), anotado en Powerlifting equipado, categoría Open, consiguiendo un récord mundial en sentadilla. Mañana será el turno del Teen 3 Thiago Martínez (18), en Powerlifting Raw (-100,0 kilos).