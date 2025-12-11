Sábado de Varieté y liberación de libros en la UNTDF

El área de Bienestar de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Varieté en la UNTDF, un encuentro abierto y gratuito que integra cultura, salud, solidaridad y participación ciudadana. La jornada se desarrollará el sábado 13 de diciembre, de 16 a 20 horas, en la sede Ushuaia, Campus General San Martín (Yrigoyen 879, ala B).

En esta ocasión, la propuesta contará con la participación especial de la Asociación Anda Leyendo de Ushuaia, que llevará adelante su 43ª Liberación Masiva de Libros, celebrando diez años de esta iniciativa que ya es tradición en la ciudad capital. La consigna es que cada libro encuentre a su lector. La actividad se realizará de 16 a 18 horas en el ingreso a la Universidad y se invita a los asistentes a llevar su taza y, si lo desean, un libro para liberar.

Diversidad de propuestas

Durante la Varieté se desplegarán múltiples actividades en simultáneo, organizadas por equipos universitarios en articulación con organizaciones locales y el Centro de Estudiantes PEA. Entre ellas se destacan la colecta de juguetes y espacio lúdico para las infancias, la plantación colectiva para embellecer el entorno universitario, la exposición de emprendimientos locales, la vacunación y testeos a cargo del CAPS N.º 5, el curso de RCP dictado por Bomberos Voluntarios y la música en vivo junto a diversas propuestas artísticas.

La Varieté se consolida como un espacio de encuentro que fortalece el vínculo entre la Universidad y su territorio, promoviendo valores de cuidado, inclusión y construcción colectiva. La invitación está abierta a toda la comunidad de Ushuaia, con el propósito de compartir una tarde de cultura, solidaridad y participación en la UNTDF.