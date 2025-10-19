Ruta provincial C: chocaron dos rodados y murió una mujer

El incidente con resultado fatal ocurrió esta tarde de domingo en Río Grande. Fue protagonizado por una camioneta y un auto de carrera. En el móvil de competición, tras el choque, falleció una mujer. Los conductores de ambos rodados fueron trasladados al hospital.

RÍO GRANDE. – Esta tarde de domingo se produjo un fatal choque de rodados. Sucedió en la Ruta Provincial C en un sector del conocido «bajo aeronaval» donde se encuentra la Circunvalación y que dirige a la estancia María Behety.

Los vehículos involucrados en este choque fueron una camioneta Toyota modelo Hilux que venía desde el sector de la estancia y un vehículo de competición marca Renault modelo Clio. Debido al fuerte impacto de los móviles, Laura Rosa Velázquez, una mujer que iba de acompañante en el auto de carrera, perdió su vida.

La camioneta Toyota era conducida por Jorge Trejo (79). Y el auto de carrera era manejado por Eric «Coyote» Paredes (29). Ambos fueron trasladados al hospital.