Ruta Nacional Nº3: volcó un camión de carga en cercanías de Tolhuin

El siniestro vial ocurrió al mediodía, a la altura del kilómetro 2956. El conductor fue trasladado de forma preventiva al Hospital Modular.

TOLHUIN.– Un camión de carga hoy protagonizó un vuelco este mediodía sobre la Ruta Nacional Nº3, a la altura del kilómetro 2956, en inmediaciones de la ciudad de Tolhuin.

El incidente involucró a un vehículo marca Mercedes Benz, de color blanco, que circulaba en sentido sur–norte. Por causas que se tratan de establecer, el transporte perdió el control y terminó volcado a un costado de la calzada.

Como consecuencia del siniestro vial, el conductor del rodado, identificado como Roberto Carlos Bracamonte, de 59 años, fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado de manera preventiva en ambulancia al Hospital Modular de Tolhuin, donde fue sometido a una evaluación médica.