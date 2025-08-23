Ruta Nacional Nº3: despistó de camión con carga de gas

En el siniestro vial no hubo heridos. El transporte desbarrancó en el lateral del puente ubicado sobre el río Olivia.

USHUAIA. – Hoy en horas de la madrugada, en el kilómetro 3045 de la Ruta Nacional N°3, despistó un camión semirremolque que transportaba gas, el cual quedó desbarrancado en el lateral del puente sobre el río Olivia.

La unidad era conducida por Pablo Eduardo Andrés López (41), quien afortunadamente resultó ileso del siniestro vial y no fue necesario su traslado a un hospital.

Actuaron inmediatamente un móvil sanitario, donde sus profesionales examinaron al conductor y descartaron lesiones; los bomberos voluntarios e integrantes de la empresa Sartini Gas, quienes verificaron el estado del acoplado y la carga y constataron la ausencia de daños estructurales y riesgo de fuga.