Ruta Nacional Nº3: chocaron un camión y una camioneta

El incidente vial ocurrió alrededor de las 10:00 horas sobre la ruta 3, en el conocido sector de «Rancho Hambre» (ubicada a unos 40 km al norte de Ushuaia). En el impacto de los rodados, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital de la capital provincial.

USHUAIA. – Sobre la ruta nacional Nº3, en el km 3015, hoy colisionaron casi frontalmente un camión y una camioneta. Los ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital de esta ciudad.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 10:00 y fue protagonizado por un camión marca Volvo, que conducía Paolo Darío Martínez, que se trasladaba en sentido norte-sur; esta unidad impactó en una curva del mencionado lugar contra una camioneta Toyota SW4, que manejaba Héctor Federico Guardamagna, quien iba acompañado de. Paula Sascaro.

Estas dos personas sufrieron dolencias y fueron trasladadas en ambulancia al hospital de esta ciudad.

En el caso actuó en forma inmediata el personal de Gendarmería, a cargo del Sargento Primero, Martín Alderete. Además de las primeras asistencias, procedieron a dirigir el tránsito.