Ruta 3: vuelco de una camioneta tras ser colisionada

El siniestro vial ocurrió a la altura del monumento al Cristo, en Río Grande. Una camioneta volcó luego de ser impactada desde atrás por otro vehículo. Ambos circulaban en el mismo sentido.

RÍO GRANDE.– Alrededor de las 14:18 horas se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional Nº3, a la altura del monumento al Cristo, donde una camioneta volcó tras ser colisionada por otro rodado.

El hecho fue protagonizado por una camioneta Renault Duster, color gris oscuro, que conducía Mariano Martínez (45), que fue impactada en su parte trasera por un automóvil Honda Fit, manejado por José Valenzuela (72); ambos vehículos circulaban en sentido norte–sur. A raíz del impacto, la camioneta perdió estabilidad y terminó volcando sobre la calzada.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. En el lugar intervino personal policial para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones de rigor. Personal de Tránsito Municipal realizó el correspondiente test de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultados negativos.