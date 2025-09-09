Ruta 3: una camioneta embistió a un vacuno

El incidente vial ocurrió esta tarde sobre la circulada ruta nacional. Una mujer que iba de acompañante en la camioneta fue trasladada al hospital Modular de Tolhuin.

TOLHUIN. – Alrededor de las 20:00 horas del lunes, una camioneta que circulaba por la ruta nacional Nº3 impactó contra un animal vacuno el cual inmediatamente murió.

Se trató de un rodado marca Toyota modelo Hilux, color rojo, que circulaba por la mencionada ruta en el km 2982, en cercanías al río Milna, con sentido norte/sur; el móvil era conducido por Gabriel Abascal (56), quien iba acompañado de Josefina Martinelli (48), y en un determinado atropelló a un vacuno el cual quedó sobre la banquina sin vida.

Debido al choque, Martinelli sufrió dolencias y una ambulancia la trasladó hasta el Hospital Modular.