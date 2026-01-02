Ruta 3: un vehículo colisionó contra un guanaco

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 2801, en cercanías de la Estancia Sara, distante a 60 km al norte de Río Grande. El animal murió en el lugar y no hubo personas lesionadas.

RÍO GRANDE. – Alrededor de las 18:00 horas de hoy, un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional Nº3 chocó contra un guanaco, a la altura del kilómetro 2801, en inmediaciones de la Estancia Sara.

Por causas que se tratan de establecer, el rodado impactó contra el animal, que murió como consecuencia del fuerte golpe. El hecho fue reportado a las autoridades tras el aviso de un automovilista que alertó sobre la presencia del siniestro en la ruta; cabe indicar que los uniformados no encontraron al animal muerto.

El vehículo involucrado fue un Chery Tiggo, color rojo, conducido por Luis López, de 45 años, quien viajaba acompañado por su esposa y una menor de edad. A pesar del impacto, ninguno de los ocupantes del automóvil resultó con lesiones.

Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución en ese sector, debido a la frecuente presencia de fauna silvestre sobre la calzada.