Ruta 3, al sur de Caleta Olivia: volcó una camioneta con una familia de Ushuaia

El siniestro ocurrió en un tramo de recta. El conductor se habría quedado dormido y el vehículo terminó cayendo por un barranco. Los ocupantes fueron trasladados al hospital local y estarían fuera de peligro. (Foto: El Patagónico)

RÍO GRANDE.– Una familia oriunda de Ushuaia protagonizó un violento vuelco esta mañana de jueves sobre la Ruta Nacional Nº3, a unos 18 km al sur de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, cuando circulaban a bordo de una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo con la información del portal El Patagónico, en el rodado viajaban un matrimonio, dos hijas menores de edad —de 7 y 16 años— y, presuntamente, una mujer adulta mayor.

Se pudo saber que la familia se dirigía hacia la ciudad de Buenos Aires para pasar las fiestas de fin de año. El conductor, de aproximadamente 40 años, habría sufrido una descompensación o se habría quedado dormido al volante, lo que provocó la pérdida de control del vehículo en un tramo recto de la ruta. La camioneta derrapó, salió de la calzada, superó la banquina del lado costero y cayó por un barranco.

El rodado quedó volcado, en posición invertida, con importantes daños en su estructura y el techo visiblemente hundido. Minutos después del siniestro arribaron ambulancias al lugar, que trasladaron a los heridos al hospital de Caleta Olivia para su evaluación y atención médica.