Rusia volvió a atacar Kiev en momentos en que se realizan esfuerzos por la paz

Al menos seis personas murieron hoy en Kiev en un ataque ruso con misiles y drones, según informaron medios internacionales.

BUENOS AIRES (NA).- Además, varios edificios fueron destruidos en zonas residenciales de la capital, según información de las autoridades ucranianas, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

“Rusia lanzó su nuevo ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas de Ucrania”, informó en Kieve el Ministerio de Energía de Ucrania en sus redes sociales.

También resultaron dañadas infraestructuras energéticas en varias regiones ucranianas e infraestructura portuaria en la región sureña de Odesa.

Una de las zonas más afectadas fue el distrito de Sviatoshin, en la capital, Kiev, donde según el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, quien también informó de daños en el de Dárnitsia, citado por el sitio dw.

En un primer momento, los Servicios de Emergencias habían informado de dos muertos en un edificio de nueve plantas del distrito de Dnipró de Kiev.

La administración militar regional informó posteriormente de la muerte de otras cuatro personas en el distrito de Sviatoshin, mientras que alrededor de una decena de personas resultaron heridas, según los distintos balances ofrecidos por las autoridades.

“En estos momentos continúa el ataque combinado masivo del enemigo contra infraestructuras energéticas”, informó el Ministerio de Energía, mientras que los trabajadores del sector ya comenzaron a evaluar y reparar los daños.

El Ministerio de Energía ucraniano explicó que este bombardeo ruso contra Ucrania tenía entre sus objetivos el sistema energético, que perdió buena parte de su capacidad de generación de electricidad y de procesamiento de gas este otoño como consecuencia de los repetidos ataques masivos de Rusia.

Las defensas aéreas ucranianas interceptaron los tres misiles balísticos Iskander lanzados por Rusia y uno de los tres misiles hipersónicos Kinzhal disparados por las fuerzas del Kremlin en la noche del lunes contra territorio ucraniano, según el parte de este martes de la Fuerza Aérea de Ucrania.

En ataques anteriores, Ucrania no había podido interceptar ningún misil balístico o hipersónico disparado por el Ejército ruso, se contentaron en Kiev.

Los números del balance de la Fuerza Aérea confirman una tendencia positiva en los porcentajes de interceptación ucranianos que coinciden con la llegada al país de nuevos sistemas antiaéreos Patriot y misiles para esta tecnología.

En total, las defensas ucranianas neutralizaron 438 de los 464 drones empleados por Rusia en el ataque y 14 de los 22 misiles.

Un número indeterminado de misiles y 26 drones de ataque impactaron en 15 puntos de Ucrania no especificados por la Fuerza Aérea ucraniana, que informó también de la caída de fragmentos de drones interceptados en 12 localizaciones.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Personas remueven escombros después de un ataque ruso, en el distrito de Sviatoshinskyi de Kiev, Ucrania. Autor: Xinhua/Li Dongxu.