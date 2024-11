Rusia lanza un misil balístico intercontinental en un ataque a Ucrania, según Kiev

La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó un misil balístico intercontinental (ICBM) durante un ataque matutino y este hecho marca el primer uso confirmado de este tipo de arma nuclear-capaz, con un alcance de miles de kilómetros, desde el inicio del conflicto.

BUENOS AIRES (NA).- Según el comunicado de la Fuerza Aérea de Ucrania, el misil intercontinental fue lanzado desde la región rusa de Astracán entre las 5:00 y las 7:00, en un ataque dirigido a fábricas e infraestructura crítica en la ciudad de Dnipró, ubicada en el centro de Ucrania y, junto al ICBM, Rusia también lanzó un misil aerobalístico Kh-47M2 Kinzhal y siete misiles crucero Kh-101.

Las defensas aéreas de Ucrania lograron interceptar seis de los siete misiles crucero, pero no pudieron detener el misil balístico intercontinental ni el Kinzhal, considerados dos de los más avanzados en el arsenal ruso. Según el parte oficial, los misiles no derribados no causaron daños significativos.

En el canal de Telegram, Andrí Kovalenko, jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, afirmó que la región de Astracán, desde donde fue lanzado el ICBM, está siendo atacada con drones.

“Dnipró, resiste. La región de Astracán de la Federación Rusa ya está siendo atacada con drones”, escribió Kovalenko.

Previamente, las autoridades de la región de Dnipropetrovsk confirmaron un ataque masivo contra infraestructuras industriales en Dnipró, aunque sin proporcionar detalles específicos sobre el nivel de los daños.

Este ataque se produce tras una serie de eventos que escalaron las tensiones entre las partes involucradas. Durante esta semana, Ucrania lanzó misiles de fabricación estadounidense y británica contra objetivos en Rusia, pese a las advertencias del Kremlin de que consideraría estas acciones como una escalada significativa.

Paralelamente, embajadas de países como Estados Unidos, España, Italia y Grecia en Kiev cerraron sus puertas ante el riesgo de un ataque masivo ruso en territorio ucraniano.

El uso de un ICBM por parte de Rusia representa un hito crítico en el conflicto, aumentando la preocupación sobre la intensidad y el alcance de las hostilidades. No obstante, muchas de las informaciones relativas a los ataques y sus consecuencias no han podido ser verificadas de manera independiente.