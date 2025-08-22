Rusia advierte que es “inaceptable” desplegar tropas extranjeras en Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania es inaceptable para Rusia, ya que los aliados occidentales de aquel país trabajan para proporcionarle garantías de seguridad.

MOSCU (Xinhua/NA).- En una conferencia de prensa después de las conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, Lavrov señaló que el núcleo de las conversaciones entre Occidente y Ucrania es “proporcionar garantías (de seguridad) a través de la intervención armada en partes del territorio ucraniano”.

Rusia especificó que “espera que aquellos que proponen tales ideas estén simplemente buscando atención y entiendan que dichas aspiraciones serán totalmente inaceptables para Rusia y todas las fuerzas políticas racionales en Europa”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue anfitrión de conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y líderes europeos en la Casa Blanca el lunes, con un enfoque en las garantías de seguridad para Ucrania y una posible reunión trilateral entre los presidentes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

Zelenski precisó después de las reuniones que las garantías de seguridad para Ucrania podrían finalizarse en los próximos 10 días.

Lavrov señaló que Zelenski tiene que derogar una directriz que prohíbe en un plazo de tres años tener negociaciones directas con el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Los llamados de la parte ucraniana a una cumbre sólo pretenden simular una actitud constructiva para resolver la crisis, reemplazando el trabajo serio y minucioso necesario para acordar los principios de una solución sostenible”, subrayó Lavrov.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov . Mert Gokhan Koc/AP